DOĞRU KARAR ve DOĞRU UYGULAMA

Sevgili okurlar,

Okullarımızda bu yıl uygulanmaya başlayan sınıf geçme not sistemine göre, tüm derslerin genel not ortalamasının 50 puandan ve Türkçe dersi not ortalamasının 70 puandan az olması durumunda, öğrencilerimizin başarısız olarak değerlendirilmesi mümkün olmakta, yapılan ortak sınavlarda çoktan seçmeli test sınavı yerine klasik yazılı sınav uygulamaları da puanlamalarda önemli rol oynamaktadır. Derslerine çalışan ve çalışmayan öğrencilerin başarı düzeylerinin belirlenmesi, hak ettikleri emeklerinin karşılığının alınması yönünden ele aldığımızda, uygulanan bu sistemin olumlu sonuçlar doğurduğunu görmekteyiz. Öğretmenlerimizin öğrencilerimize yönelik ders anlatımı vb. durumlarda sarfettikleri emeklerinin sonuçlarını yaşayarak, başarıya ulaşmaları açısından da yapılan uygulamaların olumlu etkileri bulunmaktadır.

Şöyle ki,

Geçmiş yıllarda uygulanan çoktan seçmeli test sınavlarında yanlış cevap sayısının doğru cevap sayısını olumsuz olarak etkilememesi nedeniyle, soru cevaplarındaki seçenekleri, öğrencilerin bilmeden işaretleseler dahi doğru cevaplama durumlarından dolayı, sınavlarına çalışmayan, hazırlanmayan öğrencilerin de atarak tutturarak yüksek notlar aldığı, bir üst sınıfa geçtiği görülmekteydi. Ayrıca, bilen öğrencilerin de bilmeyen öğrencilerin de aynı başarı seviyesindeymiş gibi üst sınıflara geçebilmeleri söz konusuydu.Dolayısıyla bu tarz bir uygulamada, öğrenciler arasında adaletsiz bir not dağılımı ihtimali de bulunmaktaydı.Böyle bir durumda özellikle başarılı öğrencilerimizin ders çalışma motivasyonlarında düşüşler yaşanabilmekteydi.

Peki böyle bir durumun getirdiği zararlar ve sonuçları neler olabilirdi acaba?

Hak edilmeden elde edilen başarı...

Öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkilere ve öğretmenlerine yönelik adaletsizce uygulamalar yapıldığı düşüncesinden dolayı olumsuz bakış açıları...

Başarılı öğrencilerin, çalışmama gerek yok düşüncesine kapılarak öğrencilik sorumluluklarında, yaklaşımlarında ve yaşantılarında hatalı dönüşümler yaşamaları...

Ders çalışma alışkanlığı olmayan, başarısız olarak nitelendirilen öğrencilerin, çalışmadan, emek vermeden bilgisizce üst sınıfa geçme çabalarındaki hatalı tutumlarının devamı...

Ve sonuç:

Başarısı ve hedefi olmayan bir gelecek...

Nasıl ve neden var olduğu, yaşanılacağı bilinmeyen geleceğe yönelik bilgisizce, idraksizce yaklaşımlar...

Ailelerle öğrencilerimizin şu anda ve ilerleyen süreçlerde devam edecek üzüntüleriyle hayal kırıklıkları...

Emek vermeden, çalışmadan da başarıların, hayatın kazanımlarının elde edilebileceği düşüncesi...

Hedefi ve nasıl bir sonuca ulaşılacağı belli olmayan bir yaşantıda oluşan bedavacı alışkanlıkların devamı vb. durumlar..

Bütün bu alınacak zararlarla sonuçlarını düşünecek olursak, şu anda uygulanan sınıf geçme, puanlama sisteminin, öğrencilerimizi çalışmaya, başarıya teşvik eden, emek verilerek, bedel ödenerek elde edilen değerlerin mutluluğunu, önemini kavratan, hak ederek layıkıyla devam edecek başarılı, sağlıklı iş, meslek, okul yaşantısı oluşturulmasını sağlayan bir sistem olduğu da farkedilerek anlaşılacaktır.

Öğrencilerimiz, geleceğimizdir, teminatımızdır, ilerlememizdir.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...