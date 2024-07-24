GÜNDEMDEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Ülkemiz gündemini aylardır meşgul eden;

Hayat pahalılığı emekli maaşları başıboş sokak köpekleri, yangınlar ve seller artık çözülmeli sorun olmaktan çıkarılmalıdır.

Enflasyona çare olarak alınan tasarruf tedbirleri de hayat pahalılığını durdurmamaktadır. Vergilerin adedini ve oranlarını arttırmak, yasalara aykırı hareket eden mükellefleri cezalandırmak da kısmen fayda sağlasa da, müteşebbis insanların cesaretlerini kıracağı için faydadan çok zarar verebilir.

Elli yıllık tecrübeye sahip bir iş insanı olarak çözümün üretimi ve istihdamı artırmada iş hayatının önündeki bürokratik işlemlerin azaltılması ve kolaylaştırmasında görüyorum.

Emekli maaşların yeterli olmadığı hepimizin malumudur. Milyonlarca emekliye her ay maaş vermek, düşük oranda da olsa altı ayda bir zam yapmak devletimizi zorlamaktadır.

Emekli yaşını indirmek veya arttırmak da bu sorunu yıllardır çözememiştir.

Çözüm ancak sigorta şirketlerinin bu konuda devreye girmesiyle çözülebileceği kanaatindeyim. Bu sorumluluk sigorta şirketlerine verilmeli ve de memur, işçi ve işverenlerin statüleri aynı olmalıdır.

Başıboş sokak köpekleri için düşünülen çözümler bir kısım insanlarımızı memnun, bir kısım insanlarımızı da rahatsız etmekte sert münakaşalara sebebiyet vermektedir.

Bu köpeklere de Cenab-ı Allah’ın bir yarattığıdır, bunları etkisiz hale getirmek doğru gelmediği gibi bunların insanlara zarar vermesi de doğru değildir. Nasıl insanlar ceza evlerinde ıslah ediliyorlarsa, bu köpeklerde Belediyeler, tarafından hayvan bakım evlerinde ıslah edilmelidir.

Yangınlar ve seller, tabi afetler büyük can ve mal kayıplarına sebebiyet vermeye devam etmektedir.

Elli yıllık Mühendislik tecrübesine sahip bir iş insanı olarak davet edildiğim toplantılar da ve bu köşe de, defaatle tekrarladığım gibi tabi afetlerden en az zararla çıkabilmemizin çözümü tabi afetler Bakanlığının kurulması afet öncesi ve afet esnasında projeler üretilerek uygulanmasıdır. Çevre Tarım ve Orman Bakanlıklarının, Belediyelerin Kızılay ve AFAD müşterek hareketleri koordinasyonun tam olarak sağlanmaması nedeniyle can ve mal kayıpları artmaktadır.

Her zamanki sözümü tekrarlıyor;

Mümkün olan zamanda mümkün olan yapılmalı, mümkün olmayan zamanda mucize yaratılmayacağı akıllardan çıkarılmamalıdır. Aklın yolu birdir.

Türk edebiyatının en büyük yazarlarından Ferit EDGÜ’ye Allah’tan rahmet, basın camiasının duayen yazarı Güneri CİVAOĞLU’na acil şifalar dilerim.

Sağlıcakla kalın.