KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİLİK ve İLİŞKİLER

Yakın tarihimizin önemli psikologlarından Abraham H. Maslow'un "Kendini Gerçekleştirme Kuramı" ile belirtilen "İhtiyaçlar Hiyerarşisi" dizininde, fiziksel ve sosyal ihtiyaçların sağlıklı bir şekilde tamamlanması ile bireylerde oluşan kişilik yapısı,kendine güvenen,ne istediğini bilen,kararlı, kendisiyle ve toplumla barışık, olduğu gibi görünen özellikler göstermekle birlikte bireyle toplum arasında mutluluk, devamlılık gösteren pozitif ilişkiler oluşmasını sağlamaktadır. Örneğin kuramda ifade edilen "İhtiyaçlar Hiyerarşisi" 'ni sağlıklı tamamlayan bireylerde,kurumsal, toplumsal sorunların çözümüne yol gösterici liderlik özelliklerinin varlığı sonucunda devlet yönetimi, alt kurum yöneticilikleri v.b..roller de çözümleyici,sağlıklı bir düzeyde yürütülebilmektedir. "Kendini Gerçekleştirme Hiyerarşisi" 'ni sağlıklı tamamlayamayan bireylerde ise,öz güven yetersizliği,saygı,sevgi aitlik duygularındaki yetersizlikler v.b..özellikler,olumsuz kişilik yapısı oluşturduğu için örneğin "İki cümleyi biraraya getirip konuşamayan", "İçine kapanık", "Anti Sosyal", "Soğuk Kişilikli" v.b.. şeklinde nitelendirebileceğimiz, girişimcilik özelliğini kaybetmiş, "Ne istersen onu yaptırırsın", "Başına vur ekmeğini al" tarzı kişilikler, bireylerde görülebilmektedir.Bu tarz bireylerde özellikle aile ilişkilerinde kendisini değersiz hisseden,korku fobisiyle yaşayan,sorumluluk alamayan,sürekli anne,baba v.b..ebeveynlerine aşırı bağımlı,kendi hayatını güvenli bir şekilde devam ettiremeyen yansımalar da görülebilmektedir.Dolayısıyla "Kendini Gerçekleştiren Kişilik", yaşamsal koşullarda, bireysel, toplumsal ilişkilerde,güven sağlayıcı bir bağ oluşturmanın ötesinde aile ilişkilerinde de ebeveynler ile çocuklar arasında olumlu ilişkilerin devamlılığını sağlayacağından,bireysel, toplumsal ilişkileri güçlendiren,aynı zamanda günümüz koşullarında kişiler arası çatışma,boşanma v.b.. tarz olumsuzlukların oluşmasını engelleyen kişilik özellikleriyle sağlıklı ilişkiler oluşmasına yol göstereceğinden dolayı, bütün toplumlarda, "Kendini Gerçekleştiren Kişilik" özelliklerini taşıyan bireylerin varlığı ve çoğunluğu gereklidir.Bu yüzden özellikle aile ilişkileri başta olmak üzere beşeri, sosyal ilişkilerin mutlu,sağlıklı bir şekilde devamlılığı açısından "Kendini Gerçekleştirme Kuramı", her birey tarafından araştırılarak iyi algılanmalı, yaşamsal geleceğe ve yeni nesillere ışık tutacak şekilde yaşama uyarlanmalıdır.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...