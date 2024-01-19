VARLIĞIN DELİLLERİ KUR'AN

Müslüman, her an KONUŞMA ve YARATMA halinde olan Allah'u Tealayı duymaya anlamaya çalışması gerekir. Bunun için, kendi içerisinde muhtemel olan ZITLIKTARI,ÇATIŞMALARI;DÜĞÜMLERİ çözmeye yönelmelidir. Bu, Tam bir teslimiyet ve İmanın sağladığı emniyet ve Güven içerisinde olur ancak. Bunun için müracaat yeri, yeryüzündeki gelmiş, gelecek bütün problemleri çözme gücüne sahip KUR'AN'I KERİMDİR.

RÛM: 19-25 arası Ayetlerde Allah teala, varlığının delillerini düşünenler, tefekkür edenler, akledenler, zikredenlerin açıkça, anlaşılır bir şekilde idraklerine sunmaktadır.1-Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkarandır.2-İnsanı topraktan yarattı, yeryüzünde dolaşmaktadır. 3- Birbirlerine Isınıp mutlu olmaları için EŞLER yarattı.4-Gökleri, yeri yarattı. Oralarda farklı diller ve renklerde insanlar ikamet etmektedir.5-Gece ve gündüzü kulları dillensin, çalışıp rızkını, nasibini arasın diye halk etti.6-Umutlar ve Korkuların görülebilmesi için ŞİMŞEKLERİ yarattı. Sonucunda rüzgâr, yağmur ve toprağın dirilmesi. 7- O'nun emri ve iradesiyle göklerin ve yerin Bulundukları yörüngede durmaları.

Yukarıdaki delillerde insanın yaratılışından ölümüne kadar, kendisine çeki -düzen vereceği her şey vardır. Yeter ki insan O' na yönelmiş olsun.

Rum :30)"O halde yüzünü HANİF olarak O'na yönelerek DİN'E çevir." Yaratılan her şey O'na boyun eğerken, İnsanların çoğu niçin boyun eğmeyip Şeytanın müridliğini yapar. Bunca nimetlere Teşekkür edeceği yerde, olmaması gereken şekilde İSYANI, âsilliği tercih eder. Oysa Rabb'ımız :"Sapasağlam bir dindir İSLÂM. Ama insanların çoğu bunu bilmez." der.

Kuran'ın içerisinde İNSAN kelimesi bir çok yerde geçmektedir. İmtihana muhatap olan, insandır çünkü. Hakk'ı üstün tutması, yeryüzünün ihya ve inşası için kendisine görev verilen O dur. Kuran merkezli yasaların oluşturulup, hizmetin sunulması görevi verilen O dur. Güneş gibi herkese sıcaklığını vermeli, ay gibi herkese yol göstermeli. Bunun için İMAN ihlas bilgi birikim oluşturma görevi verilen O dur.

Rabbım, hepimize merhametiyle O'na hakkıyla kul olmayı, peygamberimize hakkıyla ümmet olmayı, sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hayatımızı yaşamayı nasip eylesin.

Perşembeyi Cumaya bağlayan bu gecenin, yeryüzünün ışığı peygamberin ana rahmine düştüğü gece olması hasebiyle bir başka öneme sahiptir. Recep ayının başlangıcı, üç aylar ( Recep şaban ramazan ) başlangıcı olan Cuma gecesi bütünlük içerisinde birleşmiş durumda.

Cuma bayramını tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Günk. kul .S.