PEYGAMBERLER SİSTEMİ-ADİL DÜNYA DÜZENİ -3

Bugünkü insan 64.000 yılı önce halk edildi. (Yaratıldı). 32.000 yıl toplayıcılık, 16000 yıl Avcılık, 8000 yıl Çobanlık, 4000 yıl Tarım, 2000 yıl pazarcılık, 1000 yıl Tüccarlık, 500 yıl işçilik dönemini yaşamış ve yaşamaktadır.

Mevcut ekonomik ve Sosyal gelişmelerin son dönemleri geçmiş bilgilerle, ilk dönemleri ise İkili Sistemi esas alan ekstrapolasyon (Yeni veri noktaları oluşturma) metodu ile belirlenmiştir. Günümüzde İnsan DNA’sı üzerinde yapıla gelen tetkiklerle insanın başlangıcı üzerinden bu sayıda yıl geçmiş olduğu açık olarak ortaya konulmuştur. Ayrıca Siyasi bakımdan milattan 3000 yıl önce Mezopotamya da SİTE devletlerinin kurulduğu bilinmektedir. 500 yıl sonra Eski Mısır’da ulusal bir devlet kurulmuştur. M.Ö 1000 yıllarında Filistin’de yerinden yönetimi esas alan merkezi ulusal devleti o zamanki İbraniler kurmuştur. Hz. İSA bu devlet örneğini beşerileştirerek, bir süre sonra ROMA uygarlığı doğmuştur. KURAN’IN getirmiş olduğu ilmi araştırmalara (İçtihata) dayalı ilk uygulama I.ci İslam uygarlığıyla tarihteki yerini almıştır.

Her yeni UYGARLIK, iki uygarlığın sentezlenmesiyle oluşur. III. Bin yıl uygarlığı Batıyı en iyi bilen İSLÂM ile Batı uygarlığının senteziyle oluşacaktır. UYGARLIKLARIN doğuşunda, mutlaka bir ulus bu doğuşa katkı vererek ÖNCÜLÜK eder. Gelecek uygarlığın ÖNCÜLÜĞÜNÜ de, Türkiye içerisinde yaşayan tüm milletlerle birlikte TÜRK ulusu verecektir. I. İslâm uygarlığı DOĞU odaklı yaşanmış, o dönemde hem HUKUK, hem de YÖNETİM gelişmiştir. Ancak 1000 yıl içerisinde bu uygarlığın getirdiği kurumlar tabi olarak yaşlanarak yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilmek zorunda kalmıştır. 1000 yıl içerisinde içtihat ve tüme varım metodu çok güçlü olarak kullanılmıştır. BATI tüme varım metodunu tekniğe ve ekonomiye uygulasa da gelinen noktada, Batı uygarlığı da yaşlanmaya başlamış bulunmaktadır. O da yakında tarih sahnesinden çekilmek durumunda kalacaktır.

Bu sürecin sonunda yapılması gerekenler çok net ortada durmaktadır. Müspet ilmin önderliğinde, Ondan yararlanacak İSLÂMİYETİN gerek SOSYAL ilimler, gerekse HUKUK alanındaki geçmişini iyi değerlendirerek, iki uygarlığın sentezini oluşturarak III. bin yılın HUKUKU ile YÖNETİM Sistemini insanlığın göreceği netlikte ortaya koymaktan geçmektedir. önceki makalelerde yazdığımız gibi, 1960’lı yıllardan beri yeni oluşacak III. bin yıl uygarlığının çalışmaları güçlü bir ekip halinde senelerden bu yana adeta tel-tel örülerek hazırlıklar yapılmıştır. İmkanlar dahilinde gerekli denemeler de ekonomi v.b. kurumlarda ortaya konulmuştur. Bu güne kadar Dünyada, yapılan bu çalışmaların bir benzeri maalesef ortaya konulamamıştır. Tarihi tecrübeler bizlere göstermiştir ki, derdi ve dertli olanlar, insanlığa hizmeti varoluş, yaratılış vazifesi görenler, gerekli çalışmaları iyi niyetle - sabırla-hedefe yönelerek yaparlarsa Allah’ın yardımı da beraberinde gelmektedir.

Sevgi-Saygı ve Muhabbetlerimle. Selâmlar, Allaha Emanet olunuz. Grb. K.S.