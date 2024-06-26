PEYGAMBERLER SİSTEMİ-ADİL DÜNYA DÜZENİ II. İSLÂM MEDENİYETİ-HAK ve ADALET SİSTEMİ

Nasipse, 60 yıldan beri güçlü bir ekiple yürütülen, yukarıdaki başlıkları ve Tahkim sistemi, işçilik sistemi yerine ortaklık sistemi, hakemlik sistemi v.b... ait başlıkları da içerisine alan çalışmaların ürünü olan, 35 yıldan beri bizimde içerisinde yer aldığımız İLMİ ÇALIŞMALARI ihtiva eden güçlü bir, Dünyadaki problemlere çözüm getiren, ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ve İNSANLIK anayasası konularını içeren bir YAZI SERİSİNE başlıyoruz inşallah. Bu çalışmalar bazı kooperatif içi uygulamalara ve bilimsel alanda çok sayıda DOKTORA ve DOÇENTLİK tezlerine konu olmuş ve Türk siyasi hayatı ile İslâmi anlayış ve düşünceleri derinden etkilemiştir.

Yukarıdaki çalışmalarda ÖNCÜ olan Sayın Merhum Elektrik Yüksek Mühendisi Süleyman Karagülle’ye, Türk siyasi hayatına renk katan “ADİL DÜZEN” diyerek çalışmaları Dünyaya duyuran merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a, zarif ve nezaketli anlatımıyla çokça insana dokunan, mesaj ileten Prof. Dr. Merhum Arif Ersoy Bey’e ve ahirete intikal etmiş birçok ilim adamı büyüklerimize Rabbimden rahmet diler ve mekânları cennet olsun diyorum. Yine, O günden bu güne çalışmaların içerisinde olan Doç. Dr. Süleyman Akdemir Beyefendiye, Yazar Reşat Erol Beyefendiye, Dr. Mehmet Lütfi Hocaoğlu’na ve sayıları yüzleri aşan çok kıymetli dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Bugünde bu çalışmalar insanlığın sorunlarına çözüm bulabilme adına olanca hızıyla devam etmektedir.

Bu çalışmalarla yapılmak istenen amaç; günümüz ilimleriyle, Batılı bilimlerle, Barış sistemi İSLÂMİYETİN ve insanlığın huzur ve barışı için yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği en son kitap olan KUR’AN’ın koymuş olduğu, getirmiş olduğu İLKE ve KURALLARIN günümüz şartlarında İÇTİHAT yöntemiyle yeniden ve güncel şekilde İLMİ olarak ortaya konulmasıdır. Bu şekilde yeni çözümler üretilerek problemlere çareler oluşturulmasıdır. Bu çalışmaları yaparken bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. İçtihat eden müçtehitlerin TARIM dönemine ait mükemmel çözümleri, maalesef günümüzdeki İSLÂMİ düşünürler tarafından sanayi ve bilgi dönemlerine aktarılamamış, hatta içtihat kapısı kapalıdır yanlış fikrinden dolayı, içtihadı benimsemede geri çekilme içerisinde oluşlarından karşılaşılan SORUNLARA yeni çözümler getirememişlerdir. Bunun sebebi de içtihat metodlarını kullanmadaki gereksiz korku ve çekinceleridir. Oysa KUR’AN; kıyamete kadar tüm sorunlara çözüm bulur.

Selamlar Allah’a emanet olunuz. Grb.K.S