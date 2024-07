PEYGAMBERLER SİSTEMİ - ADİL DÜZEN-4- II. İSLÂM MEDENİYETİ (UYGARLIĞI)- HAK VE ADALET İSTEMİ

III. bin yıllık uygarlığın çalışmaları senelerdir çok titiz çalışmalarla yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonucu binlerce sayfalık eserler ortaya çıkmıştır. Daha evvelden söylediğimiz gibi bu denli çalışmalar bir plan ve program dahilinde şimdiye kadar maalesef yapılmamıştır. Keşke yapılsaydı da karşılıklı diyaloglarla daha da güçlü bir sunumlar insanlığa vaaz edilebilseydi. Buna rağmen çalışmalarımızda tamamen şeffaflık ön planda tutulmaktadır. Her türlü yapıcı eleştirilere açığız. Alternatifin öne konulduğu her türlü yeni teklifleri, çalışmaları da istişareye varız. Üzüm yemek esas alınan çalışmalar motive edicidir. Bağcıyı dövmek için yapılan her türlü tenkitleri bahse değer bulmayız.

Günümüzün gündemi içerisinde olan Anayasa çalışmalarının da içinde olduğu, bizim için asıl ideal anayasa adil düzene göre insanlık anayasası olmalıdır. Ülkemiz açısından acillik arzeden bu anayasanın en dolu, Adaletin hakimiyetinde en etkin hazırlanarak biran evvel yeni anayasa olarak uygulamaya konulacak hale getirilmelidir. Öncesinde de bilim dünyasında tartışmaya açılarak değerlendirmelidir. Anayasa çalışmalarında siyasi partiler kendi görüşlerini ortaya koymalı, partilerin ortak mutabakat ettiği konular öre alınmalıdır. Gerek ihtilaflı konular, gerek mutabakatlı konular açıkça ortaya konulmalı, herkes tarafından görünmelidir. Ülke olarak dünyaya şu mesajı verebilmeliyiz. Farklılıklar içerisinde bütünlüğü sağlayan bir millet olduğumuzu, ulus olduğumuzu bütün dünya ve insanlık görmelidir.

Yeni Anayasa da her anayasa gibi bir düzen sağlanması için yazılı metinleri kapsar. Bu açıdan yeni anayasal düzen, ortak paydanın belirlendiği ve farklılıkların bir arada yaşadığı ve bütün bunların hukuki açıdan Anayasal düzende korunduğu bir Devlet modeli olmalıdır. Anayasalar geçmişten beslenerek geleceği de düşünerek günün problemlerini çözecek metinleri içerisinde bulundurarak her türlü eksiklikleri gidermiş halde olmalıdırlar.

Anayasalar esas itibariyle milletin huzur ve mutluluğunu esas alacak şekilde hazırlanırken, devletin hukukun da korumalıdır. Devlet, milletin güvenlik şemsiyesidir. Günümüz anayasaları genel de devlet anayasaları gibi hazırlanmış görülmektedir. Bu durum eksiklik arz etmektedir. Oysa devletlerin üstünde İNSANLIK yer almaktadır. Aslında burada da güçlü bir DENGE sistemi oluşturulmalıdır. Amaç, devletlerin bekasının ebediyyen zarar görmesinin önüne geçilirken, Milletlerin de Adalet çerçevesinde insana yaraşır şekilde güvenliğinin iyice sağlama alınmasıdır.

Sevgi-Saygı ve Muhabbetlerimle. Selâmlar Allah’a Emanet olunuz. Grb. K. S.