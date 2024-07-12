İMANİ GÜZELLİKLER-2

AHZAB:41-42-43) Ey İMAN edenler! Allah'ı çok ZİKREDİN./Ve O'nu sabah akşam TESBİH edin./Sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için MELEKLERİYLE birlikte üzerinize feyz ve bereketi indiren O'dur. Ve "O" Müminlere çok MERHAMETLİDİR.

Yukarıdaki Ayetlerin gereğini yapmak her Müslüman için önemli KULLUK görevidir. Şah damarından kullarına Yakın olan yüce Allah bu ayetlerle hem kullarına YOL gösteriyor, hem de merhametinden yardım elini uzatıyor. Kul için bütün mes'ele İRADESİNİ davranış tercihlerine yansıtmak suretiyle her türlü ZORLUKLAR karşısında DİRENÇLİ olmak, ER kişilik vasfını konuşturmak, KARARLILIK tavrı içerisinde olabilmektir.

YUNUS EMRE: "Er yarın Hakk'ın Divanında belli olur" der.

Dünyevilikte maddiyatla ilgili gereğinden fazla yoğrulmak bir müddet sonra kişiye GÜÇ ZEHİRLENMESİ hissi verebilir. Bunun sonucu KALPTE katılaşma olabilir. DENGE çok iyi korunmalıdır.

Hz. ALİ'nin "HIRS seni kul etmesin. Hak seni HÜR yarattı". demesi ondandır.

Bir süre sonra kişinin TAMAH ettiği şeyler her neyse, Onların KÖLESİ olabilir. İmanı güçlü kişi, buralarda belli olur. Ruhun kirlenmesine vesile olan, Gönüle menfi dokunuş yapan her şeyden kendini dikkatle korumalıdır. Bu konuya hizmet edebilecek bütün PRANGALARI söküp atmalıdır. İmanı güçlü kul, içindeki iyilik ve güzellikleri büyütmeli, yüceltmelidir.

LOKMAN:22)"Halbuki her kim iyilik yaparak yüzünü Allah'a tutarsa, o gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a dayanır."

Gönül Defterine yazılacaklara çok dikkat etmek gerekir. İyi ve -güzel işleri, Adalet, doğruluk, Hak, merhamet-estetik, ilim, irfan ,hikmet v.b.. değerlerle çevrelemek çok çok önemlidir.

Müslüman modernitenin kendisine sunduğu zehirli reçeteleri, giriftli haz ve hız amaçlı tuzakları hayatının dışına iterek, daha sade ve mütevazi hayat alanı kendisine seçmelidir. Kanaate önem veren, Haramlardan sakınarak helâl rızka çok dikkat gösteren, maddi uçurumlara düşmeden Manevi Hazineler peşinde koşmaya yönelen olmalıdır. Işıktan vaz geçmemeli, asla ucu görünmeyen karanlıklara yürümemelidir. Zira Allah'a kulluk, karanlıklarda yürümekten çok, çok daha AYDINLIKTIR.

Müslüman, Nefs ve Şeytanların kişiye empoze etmeye çalıştığı BENLİĞİ değil, Allah'ın sesi olan İçerisindeki VİCDANI görünür ve uygulanır kılmalıdır. Vicdan, kalbe sıkıntı verebilen bütün maddi zevkleri geride bırakacak şekilde kişiye gerçek huzuru, zevki ve mutluluğu veren kıymetli bir değer ve duygudur. İmanı sağlam insan, menevi zekâsını maddi zekânın çok çok önünde tutarak, ulvi değerlerin IŞIĞINI kalbe yansıtabilmelidir. Kişide oluşacak bu durum, yaşanan bu gün ve gelecek(Ahiret hayatı) için, huzur, bereket ve berraklığın kapılarını aralamak açısından önem arz etmektedir.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Grb.K.S.