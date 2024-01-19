JENERASYON GEÇİŞİ

Merhaba,

Jenerasyonlar arasındaki farklılıklar ne kadar günlük yaşamlarımızı ve ilişkilerimizi etkilemeye başladı hiç düşündünüz mü?

X kuşağı biri olarak, Anne ve Babalarımız birbirlerini ya tanıyarak ya da görücü usulu evlenmiş olmalarına rağmen evlenme kararı aldıklarında iki tarafın 7 göbek geçmişi araştırıldı. Evlilikler de saygı, sadakat, anlayış, sabır ön planda olup cinsellik bir sonraki aşamadaydı.

Annemin gençlik fotoğraflarında ispanyol paça pantolonlar, mini etekler, uzun çizmeler, balıkçı yaka bluzlar, uzun paltolar, döpyes (takım elbise) bir konsere giderken yada bir törene giderken gösterilen özen bir başkaymış o zamanlar.

Bir yerden dekolte verirken diğer yeri saklamaktaki nezaket göze çarpan detaylardı. Bizim dönem ailelerimizin bize aşıladıkları adabı muaşeret kuralları içinde büyüdük.

Şimdiki jenerasyonun giyim ve ilişki modellerine bakınca büyük bir baş kaldırış görüyoruz.

Günümüzde ilişkilerimiz de, giyim şeklimiz de yaşam koşulları değişti, şimdi spor giyiniyoruz , tüm renkleri karıştırıyoruz, yakışsın yakışmasın canım böyle istiyor diye dilediğimiz gibi özgür dışarı çıkıyoruz nereye gitmişiz kıyafetimiz uygun mu değil mi aldırmıyoruz rahatlık ön planda oldu.

Sadece rahatlık giyisilerimiz de mi! artık ilişkilerimizde rahat.

X kuşağının Selvi Boylum Al Yazmalım daki sevgileri tarih olmak üzere;

Sevgi neydi? Sevgi﻿ iyilikti, dostluktu, sevgi emekti..

Durursam bir daha kurtulamam..

Ziyanı yok, gülüşü yeter bize..

Yüreğim kaydıysa günah mı?..

Çamura saplansam yardıma gelir misin?..

Elini tuttum sıcacıktı, yüreği elindeymiş gibi..

Elinden tutuversem benimle gelir mi?

Seninim işte, alıp götürsene beni..

Elveda asya, elveda selvi boylum al yazmalım, elveda..

Bitmemiş türküm benim..

Ahhh Sevgi….. Emek verilen, karşındakini doğrusu ile hatası ile sevebilen, kabullenen, tahammülü olan, zaman ayıran ilk zorlukta harcanmayan şeydi sevgi, yaşayanlarımız var mı? Bu güzel enerjiyi yakalayan herkesi tebrik ediyorum çok özelsiniz….

Şimdi kimse kimseyi tanımak için vakit ayırmıyor, herkes kendini yormayan, hükmedebileceği, sorumluluk almak istemeyen, paylaşmaktan kaçan, emek, para ve vakit harcamayan, yiyelim içelim, gülelim, cinsellikte olsun ertesi gün birbirimizi tanımayalım çünkü çok alternatif var A kişisi olmadı B kişisi hazır, duygularımız ise yozlaştığı için empati hiç yapılmadığından ben A kişisini üzer miyim diye düşünmeden sadece kendisini düşündüğü bir zamana ister istemez gidiyoruz.

Herkes de bir tükenmişlik var üzülüyorum, ben hala gerçek sevginin sadakatın gücüne inananlardanım.

Kayahan’ın en sevdiğim sözlerindendir ;Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz.

Kalbinizin ritmine iyi gelen, ruhunuza hitap eden kişinin elini bırakmayın J

Sevgiler

Astrolog Gamze Ersöyler