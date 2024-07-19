Her Müslümanın 1.derecede düşünmesi gereken; Yaşadığı Dünya meşguliyetleri içerisinde yürürken, nasıl olacak da Ahiret alemine göçmeden önce KURTULUŞUNA kapı aralayacak ÇIKIŞ YOLUNU bulabilecek.

Bunun için neler yapması gerekecek:

1-Maddi anlamda MALINI kazanırken HELÂL yollardan edinmişse, Haramlara karşı yeterli hassasiyete sahipse, KASASINA koyacaklarını bu minvalde ince eleyip sık dokumuşsa

2-Allah'ın kendisine lütfundan verdiği bütün İMKÂNLARIN içerisinde başka kardeşlerinin haklarının da VAR olduğu bilincindeyse

3-Zekât-hayır-sadaka-karz'ı hasen-infağın her türlüsü v.b... gibi, üzerindeki başka kardeşlerinin hakları kendilerine vakit geçirilmeden verilerek, sorumluluk taşıyan ağırlılıklar hafifletilmişse

4-Nefsin verdiği HIRS, ins-cin Şeytanlarının verdiği her türlü denge bozucu VESVESELERDEN korunabilme başarılmışsa

5-Kibirlenmekten doğan, kişinin kendisini ÜSTÜN görme hastalığına yakalanmamışsa, kendisini korumuşsa, bu hastalığın oluşturduğu her türlü yanlışlıklar, AZGINLIKLARDAN uzak durmayı başarabilmişse, bütün Büyüklükler-Yükseklikler-Üstünlüklerin sahibinin ALLAH'U TEĞÂLA'NIN olduğu şuurundaysa

6-Allah'a olan TESLİMİYETİN önünde, kişiyi sapıtacak Dünyevi menfaat adına akla gelebilecek neler varsa, hepsi eriyip yok olmuşsa, GÜNÂHLARI kişiden uzaklaştıracak şekilde NAMAZ, Dosdoğru ve huşu içinde kılınıyorsa, v.b... KİŞİ için bir ÇIKIŞ YOLU var demektir.

TEĞABUN 16).......Her kim de nefsinin hırsından korunursa, işte onlar KURTULUŞA erenlerdir.

TALÂK 2)Her kim de ALLAH'TAN korkarsa, Allah ona bir ÇIKIŞ YOLU nasip eder.

Rabb'ımız ;Bizi, şaşıranlardan, Asi-Azgın-İnatçı-Nankör olanlardan, Batıla dalarak kendisinden geçenlerden değil, Sana karşı tam TESLİMİYET içerisinde, İyi-Güzel-faydalı ve Adalet üzere iş yapanlardan, Doğru yol üzerinde yürüyenlerden eyle. Allah"ımız; Kabul edeceğin şekilde NAMAZ kılan, yoksulların ihtiyaçlarına koşan, bütün işlerimizde ölçü ve ilkelerine öylesine sadık kıl ki, itina ettir ki, yaptıklarımızın senin yanında TEŞEKKÜRE değeri olsun. Amim. Amim. Amin.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz.....Grb.K.S.