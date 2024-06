YAKIN OLAN KURBAN

Allah'a Yakın olmak,kullarına Yakın olmak,garibe,ihtiyaç sahibine,İstikamet üzere yürüyenlere,yolda kalmışa,engellilere,alemdeki her şeye bütün yaratılmışlara,derman arayanlara,çaresiz kalanlara, Dünyadaki bütün sıkıntı çekenlere, Gazze’deki o sabır,metanet,tefekkür ve tezekkür içerisinde olan gönlü darlık ve yanık içinde olan bütün kardeşlerimize, madden,manen, samimiyet ve Merhamet içerisinde, bütün desteklerimizle YAKIN olmak.

Hz.Ali ) " Devletin dini Adalettir"der. Devleti oluşturanlar ise,Aileler-aşiretler-beldeler-Ocaklar-Bucaklar-ilçeler-iller oluşturur. Adaletten maksat,en alt birimden-en üst birime kadar herkesin en temel vazifesi herkes için ADALETİN sağlanması sorumluluğu içerisinde olmasıdır. Yeryüzündeki bütün Sıkıntıların temeli buna dayanır. Her an uyanıklık içerisinde olarak, "İnsani-Âhlâki-fıtratı"kodlar üzerinde yürüyerek,günümüzdeki, Ahlâki yozlaşmaya,doyumsuzluklara,saygısızlıklara, her türlü azgınlıklara ve rızasızlıklara dur demek yeğane sorumluluğumuzdur. Bütün işleri İDARE eden Allah, bizleri yakinen görmektedir. Günâhlarımızla bizleri yakalamadan önce,samimi pişmanlıklarımızı belirterek,günahlara dikkat edecek güzel bir TEVBEYİ bizlere nasip eylesin inşallah.

Dikkat edilmesi gerekeni YUNUS EMRE çok güzel bir şekilde bize bildirmektedir.

"MAL sahibi,mülk sahibi/Hani bunun ilk sahibi./Mal da yalan,mülk de yalan/Gel biraz da sen oyalan" diye. Rabbım,AKIL ve RUHLARIMIZI körleşmekten korusun inşallah. Kurban Bayramınız tebrik ederim. Selamlar,Allah'a emanet olunuz. Grb.K.S.