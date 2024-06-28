BÜYÜK GÜNÜN HESABI KAZANMAK veya KAYBETMEK

İstisnalar hariç herkes; hayatını yaşarken bebeklik-çocukluk-gençlik-olgunluk-yaşlılık merhalelerinden geçerek ÖLÜMLE yüzleşerek esas DÖNÜŞ yeri olan Allah’ın yanına varırlar. Bu süreç, herkes için aynı zamanda bir İMTİHANDIR ve Allah’ın koyduğu kurallar. İlkeler ve ölçüler üzerinden yürür. Hayatın sonunda kazananlar veya kaybedenler ortaya çıkar. Kazananlar CENNETİN kaybedenler CEHENNEMİN yolcusu olurlar. Bu süreçte sonuçları etkileyen temel sebep, iradenin kullanılışında Allah’ın koyduğu KURALLARI benimseyerek TESLİMİYET içerisinde olmak veya bu kurallara karşı hareket ederek, Allah’a İSYAN (ASİLİK) içerisinde olmak, ZÜMER 13) De ki; :” Eğer Rabbime isyan edersen; ben büyük günün AZABINDAN korkarım”..............

Her MÜSLÜMAN yapacağı bütün işlerinde aklının önemli bir tarafında HESAP gününü düşünerek hareket etmek zorundadır. Küçük bir SAVRULMA, ufacık bir İHMAL her iki dünya için kötü sorunlara sebebiyet verebilir. Egemenliğin yegane sahibi olan Allah; kullarına kesin bir İNANÇLA hareket etmelerini, namazlarını kılmalarını, zekatlarını vermelerini, iyi ve güzel işlerle iştigal etmelerini, mazlumlara kol kanat germelerini, dayanışmalarını, kardeş olmalarını- güven vermelerini-ölçülü davranış içerisinde olmalarını ve buna benzer temel ilkeler içerisinde hareket etmelerini bildirmektedir.

Tevhid içerisinde olan insan, gerçek özgürlük sahibi olan insandır. bu vasfa sahip olan hiç kimse, başkasının önünde eğilmez, kendisini küçültmez, boşluklara düşmekten kendini korur, münafıklık ve küfrün tuzaklarına düşmez. Kendisi için VAR edilen İSLAM (BARIŞ) sistemini, Allah’ın istediği ölçüler içerisinde kalarak YAŞAYAYA ve YAŞATMAYA çalışır. Doğru düşüncenin önünü kesmek isteyen İNS ve CİN şeytanlarının TELKİN ve TUZAKLARINA kulak vermez ve düşmez. Kıyamet gününe kadar Allah’ın LANETİNİN üzerlerine olacağı AZGIN-KİBİRLİ-ASİ olanların arkadaşı olmaz.

SAFFAT 61) “ Çalışanlar böyle bir şey için çalışsın” AYETİ ADETA “Büyük Kurtuluş Günü” İÇİN BİR uyarı niteliği taşımaktadır. İmanına SADAKATLI hiç bir kimse; Yanlış yürüyüş ve bakışı doğru yola tercih etmez. Yanlış yere HAVALANANLARA önem vermez. Her türlü güç ve kuvvetin üzerinde en büyük GÜÇ ve KUVVETİN sahibi yüce Allah’u Tealâya göre HİZALANIR. O’na göre OLAYLARA bakar, HADİSELERİ O’na göre değerlendirir, O’na göre DÜŞÜNÜR. O’na göre konuşur. O’na göre İŞ tutar. O’na göre harekete geçer.

Yani; Her Konuda: “Allah ne diyorsa O” der.

Cuma Bayramımızı tebrik ederim. Selâm-Sevgilerimle Grb. K. S.