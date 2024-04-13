RAMAZAN BAYRAMI

İçerisinde çokça Ulvi DEĞERLERİ barındıran, Manevi HUZURUN üst seviyeye taşındığı bir aydır Ramazan. İnsanlığın yol göstericisi olan KİTABIN indirilmeye başladığı KUR’AN ayıdır Ramazan. Manevi temizlik yoluyla, insan vücudunun bir yıllık TEMİZLİĞİNİN yapıldığı aydır Ramazan. Yüce Allah’ın kullarına buram-buram, Rahmet-Bereket-Mağfiretin KOKUSUNU sunduğu ORUÇ ayıdır Ramazan. Vücudu yoran ağırlıkların HAFİFLETİLDİĞİ kurtuluş ayıdır Ramazan.

Rönesansla başlayan Modernitenin, insan hayatını KAŞATMA amaçlı, parçalamaya, küçültmeye, esir almaya, sınıflara ayırmaya yönelik sunduğu MADDİLEŞME (SOMUTLAŞMAYA) ye dayalı HAZ ve HIZLA doldurulan, TÜKETİME yönelik sunulanı hertürlü MADDİ adacıkların SORGULANDIĞI, yerine göre DAĞITILDIĞI insani DEĞERLERİN hırpalanması için oluşturulmuş TUZAKLARIN, sorumluluk ve DAYANIŞMA bilinciyle tarumar edildiği, insan-insanın KURDU değil, UFKU ve DAYANAĞIDIR zeminin oluşturulduğu, insana ZARARLI ne varsa ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, TEVAZU ve FERAHLAMA ayıdır Ramazan.

Kişiyi TEFEKKÜR kapılarını açarak, kalbi-Zihni-İrfani bir İDRAK oluşturma katkısını sunan KALBİ inciterek rahatsız eden her türlü kötülük, yanlışlık ve eksikliklerden huzura kavuşturan, her şeye sadece MADDİ amaçlı SOMUT açıdan bakarak, insanda koskoca boşluk alanı oluşturan gönüle sıkıntılar yerleştiren davranışları, manevi (SOYUT) alanlarla doldurarak ŞİFAYA kavuşturan aydır Ramazan.

ORUÇ; Kişiyi reklâmasyona yönelik hayat tarzından soyutlayarak kendisine gelmesini, gerçekçiliğe dönmesini sağlayan dönüşümdür. Reklam amaçlı ORUÇ tutulmaz. Kişiye yüklenmiş MANEVİ motivasyonla tutulur. Manevi güç, reklâm kabul etmez. Sabır ve şükür, zikir, tefekkürü, içerisinde barındıran oruç, bütün İYİ-GÜZEL işler için “asl” olan gönlü ve kalbi tatmin yoluyla tutulur. Gönüller FERAHLANIR, KALP tatmin duygularıyla huzura kavuşur.

ORUÇ; Allah’ın insana sunduğu, yaşantısındaki zihinsel ve kalbi huzura kavuşma amaçlı KULLUK vazifesini (Rolünü) tahribatlar ve başkaldırılandan soyutlayarak, TAMİRATLARA, İNŞA ve İHYAYA yöneltir. Kişiye, iç dünyasında hem zaman, hem mek’an ayarlaması yaptırarak, yaratıcıyla tam bir TESLİMİYET içerisinde, KULLUK ilişkilerini kuvvetlendirir. Bu süreçlerde ki bütün HAREKETLER Gönül KAMERASIYLA kaydedilir. Sonucu inşallah büyük MÜKAFATLARA ulaşmaya vesile olur.

BAYRAM kutlamalarına Hicretin 2. yılından sonra başlandı. O süreçte kısmen MEŞAKKETLER biraz hafiflemişti, zorluklar kısmen kolaylıklara dönüşmüştü. HADİS: “Ramazan ve Kurban Bayramının (Ramazan ve Kurbanı Bayramlara bağlayan geceler) gecelerini İBARETLE ihya eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez.”

BAYRAMLAR; Birlik-Beraberlik-Kaynaşma-Kardeşlik-Afetme-Kibri Yenme-Hediyeleşme-Dua-Kardeşlik Ziyaretleri-Dayanışma-Hakkı-Batıldan Ayırma-Samimiyet-Riyâkârlıklardan sıyrılma-BENLİKLERDEN kurtulma-Dertleşme-İnfak (vermek): (Sadaka-Zekat-Fitre)-Kötülükleri sıfırlama-İyilikleri çoğaltmak-Hak, Adalet, Merhamet ilkelerine tam RİAYET-Nefse gem vurmak-Sevgiye, İbaretlere ALAN açmak, KİNLERE paydost etmek gibi bir çok hususun yeniden REVİZE edildiği günlerdir.

Rabb’ım bütün GÜNLERİMİZİ, Bayram Samimiyeti içerisinde geçirmemize MERHAMETİYLE yardımcı olsun inşallah. Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Grb. K. S.