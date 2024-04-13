FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİMDİ?

Maç Öncesi: Karşılaşmadan 1,5 saat önce kadrolar geldiğinde İsmail, Ferdi ve Fred'in ilk 11'de olmamaları kafa karıştırıcıydı. Ya sakatlıkları devam ediyordu ya da sakatlıkları sürekliliğini koruyorsa neden yedek kulübesindelerdi sorusu geliyordu akıllara. Veya İsmail Kartal, Krunic ve Zajc ikilisinden öylesine memnun kalmıştı ki Adana Demirspor karşısında, değişiklik yapmayı düşünmemişti.

Oysa ki, Ferdi ve Fred eğer iyileştilerse, İsmail Yüksek belki ama Ferdi'siz ve Fred'siz bir Fenerbahçe'nin sahaya çıkması büyük bir kumar olmalıydı. Çünkü sezon başından beri ortaya konan performansa bakıldığında Ferdi'siz ve Fred'siz bir Fenerbahçe düşünülemezdi. Olası bir ters sonuçta, eleştiri oklarının İsmail Kartal'a yöneleceği yadsınamazdı. Bakalım İsmail hocanın bu kararı maçın sonucu nasıl etkileyecekti?

Ve Maç Başladı: Fenerbahçe ilk dakikalarda çok yavaş davranıyordu oyunu soğutmak adına. Ancak Olimpiakos önde baskı yaparken, Fenerbahçe defansı gereksiz paslarla kendi defansından uzaklaşma hesabındaydı.

Maalesef 8. dakika yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Böylesine önemli bir karşılaşmada Çağlar'ın yaptığı büyük hata gereksiz bir skor dezavantajı getirdi temsilcimiz adına. Sonra gelen ikinci gol. Cılız bir şut, çapraz pozisyon. Kurtarmalıydı Livakovic.

FRED-FERDİ-İSMAİL ETKİSİ

Devre bitmeden önce Oosterwolde sakatlandı, Ferdi oyuna girdi. Fişek gibi koştu, koşuşturdu her yere. Peki Ferdi neden ilk 11'de yoktu? Çok yanlış bir karardı İsmail Kartal adına. Bence ilk yarının net yorumu İsmail hocanın bu seviyenin teknik adamı olmadığıydı!

İsmail Kartal ilk yarıda oynanan oyun ve elde edilen skordan mutlu mesut olmalıydı ki, ikinci yarıya herhangi bir değişiklik yapmadan başladı. Ve oyun da ilk yarının başlangıcıyla tıpa tıp aynıydı neredeyse. Ev sahibi baskıda, Fenerbahçe defansı ve orta sahası kendi alanında pas yapma derdindeydi. Yine Çağlar'ın hatasından yenilmek üzere olan gol son anda önlense de, Adana Demirspor maçında öve öve bitirilemeyen Krunic'in yaptığı mükemmel hata! skor farkını 3'e çıkarıyordu.

Kanımca 62'de yapılan değişiklikler İsmail hocanın iflasını, 66'da Fred'in Osayi'ye yaptığı servisin sonucunda gelen penaltı, hocanın iflasını gösteren bir noter müdürüydü adeta.

Maç Sonu: Fenerbahçe Olimpiakos ile değil kendi hocasıyla mücadele etti 62. dakikaya kadar. Skor 3-0'dı. Sonrasında gelen olması gerekli olan, takımın can damarı olan üçlü oyuna girince oyun tek farkla bitti. Sezon sonu Ali Koç kalır mı bilemem, ancak bildiğim bir şey var ki, o da Fenerbahçe şampiyon dahi olsa İsmail Kartal'a teşekkür edilmesidir. Bu arada bir kişi daha unutulmamalıdır. Diğer teşekkürü hak eden de futbol takımının doktoru ve sağlık ekibidir!