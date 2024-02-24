GELECEĞİN ŞİFRELERİ !...

Değerli okurlarım, Orhun abidelerindeki yazıtlar (Göktürkçe), Türkçe'ye çevrilerek aktarılmıştır.

Türk soyu ve Türk dili; Bugün Türk denince Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve ana dili Türkçe olan insanlar geliyor. Halbuki yeryüzünde ana dili Türkçe olup da bizim sınırlarımız dışında yaşayan milyonlarca insan vardır. Demek ki, Türkler'in bugünkü Türkiye'ye gelmeden önce de bir tarihleri vardır.

Bu tarih boyunca çok çeşitli ülkeler'e yayılmışlar, oralarda devletler kurmuşlardı. Ancak bütün bu Türkler'in ortak ataları kimlerdi ? İlk Türkler nerede yaşamışlar, sonra nerelere dağılmışlardı ? Türk Dünyası denince hangi ülkeleri, hangi toplulukları anlamalıyız ? Bunları öğrenmeye çalışmalıyız, okumalıyız, bilmeliyiz, şifrelerini çözmeliyiz...

GÖKTÜRK 2

Kül Tigin'in, Bilge Kağan'ın ve büyük Göktürk veziri Bilge Tonyukuk'un hâtıraları için dikilen anıtlara Orhun Âbideleri veya Orhun Kitâbeleri denir. Bunlar Baykal Gölü'ne dökülen Orhun Nehri'nin doğu kıyısı yakınlarına dikili olup, TİKA tarafından restorasyonu yapılmıştır.

Orhun Âbideleri Türk Milleti'nin binlerce yıllık tarihi boyunca meydana getirdiği eserlerin en başta gelenleridir ; dünyada başka hiç bir milletin tarihinde bu derece ebedi hakikatleri bu kadar yüksek bir edebiyat diliyle ortaya koyan eser bulunmaz.

Orada Türk tarihinin ve Türk Milleti'nin özü, taşlara kazılmıştır. Öyle ki, Türk'ün bütün tarihi kaybolsa, sadece Orhun Abideleri'ne bakarak bu milletin yüksek medeniyetini, devlet kurucu dehâsını ahlâk ve faziletini, askeri kahramanlığını, devlet ve kanun anlayışını öğrenmek mümkündür. Bakınız, Bilge Kağan Türklüğün doğuşunu nasıl anlatıyor.

" Yukarıda mâvi gök, aşağıda yağız yer yaratıldığında ikisi arasında insan oğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üstüne büyük dedelerim Bumin Kağan İstemi Kağan hükümdâr olmuşlar. Türk Milleti'nin iline, töresine çeki- düzen vermişler. Dört taraf hep düşman imiş. Ordular gönderip dört taraftaki milleti hep idaresi altına almış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş."

Kül Tigin âbidesinin baş tarafında ise Bilge Kağan Türk Milletinin halini şöyle anlatıyor:

" Ben Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan, Tanrı'nın irâdesiyle kağanlık tahtına oturdum. Küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki Şafpıt beyleri, kuzeydeki Tarkat buyruk beyleri Oğuz Tatar...Dokuz Oğuz beyleri milleti. Bu sözümü iyi işit, adamakıllı dinle :

Doğuda gün ortasında güneyde gün ortasında, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar bütün milletler benim emrimdedir. Bunca milleti hep düzene soktum. O şimdi kötü değildir. Türk Kağanı Ötüken ormanında oturursa ilde sıkıntı yoktur...

Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırmış. Yaklaştırıp konduktan sonra onun hakkında kötü şeyler düşünürmüş.

İyi bilgili insan, iyi cesur insanı yürütmezmiş... Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp, ey Türk milleti , nice evladını kaybettin. Türk milleti, öldün ; Türk milleti öleceksin.

Güneyde Çogay Ormanı'na Tögültün Ovası'na konayım dersen, Türk milleti, öleceksin. Ötüken yerinde oturup kervan gönderirsen hiç bir derdin olmaz. Ötüken ormanında oturursan ebediyen il tutarak oturacaksın.

Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmedin. Açlık tokluk düşünmedin. Bir doyunca açlık aklına gelmedi. Öyle yaptığın için, seni besleyip bakmış olan kağanının sözünü dinlemeden kalkıp Çin'e gittin. Hep orada mahvoldun, yok edildin. Orda, geri kalanında hep zayıflayarak, ölerek yürüyordun.

Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için kağan oldum. Kağan olup aç, fakir milleti hep topladım. Yoksul milleti zengin ettim, az milleti çok kıldım. Yoksa bu sözümde yalan mı var?

Türk milletine çok önemli mesajlarının devamını hafta yazımda okuyacaksınız !...

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.