AZ ATEŞ ÇOK ODUNU YAKAR !...

Kısaca Anayasamızın, haklar bakımından, kadın hakları bakımından nesi eksiktir.

Hangi milli üniter devlette, ülkedeki azınlıklara muhtariyet veya özerklik verilmesi tartışılabiliyor? Fansa'daki, Almanya'da ki azınlıklar böyle bir hak isteyebiliyorlar mı ?

Bir de önemli konunun başında gelen, Türk milleti yerine " Türkiye milleti " ve " halkların kardeşliği " kavramı, dam üstünde saksağan bu ne biçim pırasaya benzemiyor mu? Acaba bir Almanya,Fransa,İngiltere milletinden bahsediliyor mu? Yoksa Fransa, Alman, İngiliz milletleri mi deniliyor ?

Bu gibi mantık dışı söylemleri söyleyen ve gündeme getiren kişileri, müdafa edenler, bölücülerin fikirlerine hizmet etmiyorlar mı?

Bu projeyi destekleyen ne yazık ki, pek çok aydın, pek çok hain vardır. Bunlar hiç düşünmeden, kimileri ilericilik, özgürlükçülük, kimileri demokrasi gerekçesiyle bu desteği yapmaktadırlar.

Bunların tek gayesi, Türk Devleti zayıflamalı, özellikle Yüce Türk devletlerine, Türk topraklarına yapıcı girişimlerimizin önünü kesmek, engellemek, ve yüce Allah'ın bahşettiği kaynaklarımızı emperyalist devletlerin himayesine sokmak değil midir?

Türk Milleti bir vücuttur. Bunun kafası,beyni Türkiye'dir. Boynu,beden, kol ve bacakları Azerbaycan,Özbekistan,Kazakistan,Kırgızistan,Türkmenistan,Türkistan, Kırım'dır.

İşin diğer yanı da Türk Devletini, eski Türkiye bilen başta Nato müttefiklerimiz ve bazı oyun kurucular şunu iyi bilsinler ki ;

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin istemediği hiçbir devlet, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında veya komşu olarak yaşayamaz.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerini ne sanıyorlar.

Bardak taşmayı görsün. Bu sel öyle bir sel olur ki, önünde Çanakkale'deki gibi yedi cihan duramaz.

Ne Amerika durabilir, ne AB, ne Rusya. Hiç kimse duramaz ! Duramamış ve duramaz da zaten.

Türk Ordusu çok güçlüdür. Bir karış vatan parçasından dahi vazgeçmesi mümkün değil, hatta Türk milletinin hiçbir şeyden vazgeçmeyeceği de bellidir. Bunu anladıkları için oyunu Kuzey Irak ve Suriye üzerinde oynamaya başladılar.

Türk topraklarında ve Türk milletinin canı, malı ile uğraşan her kim olursa olsun, veya paravan terör devleti kurmaya çalışanlar ve onların kanatları altına girenler, Türk dünyasının hedefinden kurtulamazlar.

Az ateş çok odunu yakar:

Sayıca az ama güçlü şey, sayıca çok ama güçsüzü alt eder...

Bu nasihatleri de projelerine dahil etmelidirler !...

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.