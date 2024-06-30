HALK ŞÂİR, OZANLARIMIZ

Halk şairlerimizin dünyası, diğer sairlerimizin dünyasına göre çok farklıdır. Adeta onlar apayrı bir dünyada yaşarlar. Onların hayalleri, imajları, benzetmeleri, ne divan şairliklerine benzer ne de günümüzün şairliklerine.

Onlar köy muhitlerinde yetiştikleri için kullandıkları kelimeler bile farklıdır. Onlar, her şeyiyle içinde yetiştikleri toplumun kültürüne, örfüne, adetine bağlıdırlar.

Milli konularda da halk sairlerimiz son derece hassastırlar. Onların, yüzyıllardan beri, kazanılan zaferler ve uğranılan hezimetler karşısında dile gelerek söyledikleri şiirler sayfalar dolusudur.

Bunların arasında dillerde çok olan, Kayıkçı Kul Mustafa'nın " Genç Osman Destanı ", Temaşvarlı Gazi Âşık Hasan'ın " Budin Türküsü", Râzi'nin " Şeyh Şamil Destanı", Çıldırlı Aşık Şenlik'in " Doksan üç Koçaklaması " Murat Çobanoğlu'nun "Kahraman " v.b.

Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'i ilân etmesinden sonra halk şairlerinin, Cumhuriyet idaresini öven deyişler söylediklerini biliyoruz.

Şimdi bu halk şairlerimizin birkaç deyişlerini sıralayalım.

Yürüyelim Atatürk'ün izinden

Durmayalım vatandaşlar aman ha !

Gafil olup yolumuzu düşmandan

Sormayalım vatandaşlar aman ha !

( H.Karabulut )

Bozkurtlara zincir olmaz, bağ olmaz

Dağ üstünde tepe olur, dağ olmaz

Türk milleti bir bütündür, dağılmaz,

Vicdânında Atatürk gördüm, Atatürk var.

( M. İhsani )

Tarih kültürleri fazla olmayan halk sairlerimiz, zaman zaman tarihi hadiselere de temas etmişlerdir.

İstiklal Harbi'nde biz bu vatanı

Kara günler göre göre kurtardık

Etten kale olduk her cihetinde,

Göğsümüzü gere gere kurtardık.( HŞA)

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Al bayrak yüceden engine düştü,

Bir karanlık çöktü; güneş mi aştı?

Eyvah, bu Ata'mız bizden vaz geçti,

Ankara'dan acı ün oldu bugün...

( K.K.Hacı Sözdoğuran )

Yöremiz aşıklarlarımız, Murat Çobanoğlu'nun güzel bir derlemesi ile

Kalın Sağlıkla..

Bir kahraman göçtü, methin edeyim,

Meydan Kemal, Kemal diye seslenir..

Adaletin sensin ana direği,

Ferman Kemal, Kemal diye Seslenir..

Her yerde hazırsın, her yerde varsın,

Kudret güneşisin, gizli bir sırsın.

Her an için kalbimizde yaşarsın,

Her can, Kemal, Kemal diye seslenir..

Duruşu, heybeti, bakışı arslan,

Kaşları çatılmış, yiğit, kahraman.

Çobanoğlu, candan yazdı bir destan,

Cihan Kemal, Kemal diye seslenir...

Tanrı Türkü Korusun

Sevgi ve Saygılarımla