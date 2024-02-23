İYİLİKLER- KÖTÜLÜKLER

Hayatın gayesi, herkesin kendi kabiliyeti doğrultusunda YARATICIYA ibadet etmek olmalıdır. Bunun için kalbin derinliklerine Rabb'ın yerleştirilmesi kulluk görevidir. Hareketlerin İyiliklerle donatılmış olması elzemdir. Burada da, İrade kullanımında ferasetin önemi ortaya çıkıyor.

NECM:39)"Doğrusu İnsanın çalışmasından başkası, kendinin değildir." Demek ki çalışmak esastır. Ama nasıl bir çalışma?. Tercihlerin yönünü irade belirliyor. İyi Tercihler Mutluluğu, kötü Tercihler felaketi getiriyor.

TUR:12)"Onlar daldıkları bir batak da oyalanıp duruyorlar." Tercihlerin kötülüklerden yana kullanılmasına en güzel cevaptır bu Ayet.

Çöller dümdüz yürünen yerledir genellikle. Oysa hayat her zaman düz yürünmez. Engelleri de vardır. Hatta engelli yolların eteklerinde kurulan yerleşim alanları enfes güzellikleri beraberinde taşır. Işık ışıl, huzur kokar bu yerleşim yerleri.

İnsan ise, hep kolayı ister. Engellerle uğraşmayı sevmez. Kısadan, bütün argümanları kullanarak sonuç almak ister. Hep düz gideyim der. Oysa ani bir şekilde batağa saplanabilir. Böyle bir bataktan çıkabilmek çok zordur.

KAMER:49)"Haberiniz olsun ki, biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. "Kul, bu Ayet gereği her türlü yürüyüşünde, Hak-Hukuk-Adalet-Merhamet ölçüleri içerisinde kalmaya özen göstermelidir.

Hayat yolculuğunda, İnsan olarak, kendi nefsi, Ailesi ve bütün insanlığa hizmet esaslı yürüyüş gerekir. Çalışmak şart, ama Nasibi de zorlayarak, haram yollara yelken açmamak gerekir. Kanaatin hazine oluşu, Bereketi de yanında taşır. Hayatın dengesini kötülüklerden yana bozmamak gerekir. Rabbın öğütleri en önemli yol haritasıdır. Her türlü Asilik ve isyan fıtratın zıttına çalışır. Nefs ve kibir özelliği taşır.

NECM:48) "Gerçekten O'dur zenginleştiren, sermaye veren." Kul, kendisini Rahmet deryasına bıraktığı sürece yozlaşmaz, asileşmez. Hedefe giderken çakıl taşlarına yenik düşmez. Her türlü prangaları söküp atar.

RAHMAN:26) "Yeryüzü üzerinde herkes fani ve yok olucudur der. Hesap ona göre olmalıdır.

NECM:57) “Yaklaşan kıyamet yaklaştı.”

Artık bütün gereksiz ağırlıklardan kurtulmak vakti geldi. Bütün hayatı yeni bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekir. Allah'a teslimiyeti disiplin ve ciddiyetle süsleyerek, Secdeleri gönül evi yapmak gerekir. Böylece İyilikleri imar ve inşa, kötülükler de imha edilir inşallah.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Günk.kul.S.