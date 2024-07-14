ŞİMŞEK ÇAKMADAN GÖK GÜRLEMEZ !..

Önemli olayların bir belirtisi olduğu önceden sezilir.

Yıllarca komünizm, PKK terörizmi ve yıkıcı akımlarla mücadele ediyoruz yalnız, bizim mücadele tarzımız ve üslubumuz başkalarına benzemez. Bazı ülkeler gibi, çocuk, kadın, yaşlı masum insanları öldürmeyiz ve katliam yapmayız.

Sabah-akşam kahrolsun komünizm ve kahrolsun PKK diyerek ,milli vazifemizi yaptığımıza hiç bir zaman inanmadık. Hatta doğrudan doğruya o ideoloji ve mensuplarına hücumda bulunduğumuz da nadirdir. Ama eylem hazırlığında veya eylem de bulunan, insanlarımızın canına kast etmeye çalışan teröristleri de affetmedik, affetmeyiz de...

Tarihi düşmanımız olan Rusya'ya bile fazla yüklenmedik. Gece - gündüz onları lanetlemek bir yere varamayacağımızı biliyoruz. Kimse bizim beddularımız yüzünden kahrolup da gitmez. Ama o şartlarda bir değinme, bir uyarıydı. Şimdi ise iyi bir dost ve komşu ülkeyiz..

Onun için yabancı ideolojiler olsun, devlet düşmanları olsun ,mücadele ederken takip edilecek yolu isabetli seçmek lazımdır.

Bunun sadece birkaç esasını yazmak isterim.

1- Düşmana kızılmaz. O her zaman hainliğini yapacaktır..

2- Sen uyanık, tedbirli ve kuvvetli olup fırsat vermemeye ve galip gelmeye mecbur olduğunu bileceksin..

3- Din ile milletini kandırıp veya kandırılıp, gününü kurtarmaya da çalışmayacaksın.

4- Günü ve koltuğu kurtarmayla, ihanet içinde olduğunu bileceksin..

Tarih'te olduğu gibi isminiz nesillerimize korkak, basiretsiz, koltuğuma dokunmayın diyen Vahdettin gibi geçmesin..

Şimdi tarihe damga vurmuş bazı devlet idarecileri iyi çözmemiz ve ne kadar genç yaşta öldüklerine göz atalım..

I.Göktürk: Bumin Kağan = 62 yaşında

II.Göktürk:Kutluğ Kağan = 46 yaşında

II.Göktürk:Bilge Kağan= 51 yaşında

Selçuklu Sultanı Alparslan= 43 yaşında

Osman Gazi = 67 yaşında

Fatih Sultan Mehmet = 47 yaşında

Yavuz Sultan Selim = 49 yaşında

Kanuni Sultan Süleyman = 72 yaşında

II. Mahmut Han= 53 yaşında

Abdül Hamit Han= 75 yaşında

ATATÜRK = 57 yaşında..

Kimin ne zaman öleceğini ve kaderini de Allah bilir..

Kanuni Sultan Süleyman 4 eşi, 10 çocuğu vardı. Bildiklerimiz!..

Ve 75 yaşında ölen Abdülhamit Han Hazretlerinin 17 eşi..13 çocuğu bulunmaktaydı .. Bu bildiklerimiz !..

Bu bilgileri neden yazma gereği duydum?..

Lüks ve şehvetli yaşamak insan ömrünü belki uzatır ama devleti ihmal ederek,

perperişan eder..

Devlet idaresi ağır bir görevdir. Sorumluluk ister, vazife ister. Bunun yanında bir de cesaret ve fedakârlık ister. Çünkü milyonca ailenin yükü omuzlarındadır.

Rahmetli Ulu Önderimiz, Atatürk'ün son resimlerini gören 80 yaşında sanırlar.. O her zaman devletinin ve milletinin emrinde oldu. Onun yapmış olduğu inkilaplar sayesinde hür bir yaşam elde ettik. Türklüğümüzü yaşamaya başladık. O gece gündüz çalıştı. Az zamanda çok iş yaptı. Türk adını dağlara taşlara yazdı ve alınmış haklarını teslim etti.

Devlet büyüklerimizi rahmet ile anıyoruz..

*Delinse yer; çökse gök; yansa kül olsa dört yan

*Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan.

*Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan;

*Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz!...

Bu türkü hâlâ göklerde çınlıyor.

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.