ATATÜRK SOYADI'NI KİM VERDİ?

Eski Türkler'le Moğollar'da, yurdu, milleti için büyük hizmetler yapan, kahramanlık gösteren, parlak bir zafer kazanan, veya yeni tahta çıkan hükümdârların adlarını değiştirerek, ona, kalan ömrü boyunca söylenen yeni bir ünvan verilirdi. Bu milli adet, tarihi bir gelenekti ( Töre ) idi.

İşte böyle bir isim değiştirilmesi veya resmi bir ünvan verilmesi, ekseriye Kurultay'ca (Millet Meclisi'nce ) yapılırdı.

Göktürkler'de görülen isim ünvanı, Çinliler esaretinden kurtulan ve devlet kuran, istiklâl bayrağı altında toplayan, büyük komutan İdat Şad adlı kahramana " Kutluğ Han" ve "İlteriş " ünvanı verildi..

"İlteriş" derleyen, toplayan, birleştirici bir ünvandır. Rahmet olsun babam da bu ismi bana laik görerek doğduğum da vermiş oldu.

Yukarıda kısaca yazılmasında fayda gördüğüm, bu tarihi geleneğin, yüzyıllardan sonra, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, inkilâpların yaratıcısı, büyük kurtarıcı, aziz "Atatürk" ün yüksek ve ölümsüz tecellisini görüyoruz.

" Mustafa Kemal Atatürk" de Türk'ü, Türk'lüğü, perişan olmuş bir ülkeyi kurtardı; düzenledi, ona yepyeni bir hayat verdi. Bundan sonra büyük Türk milleti de, tarihi geleneğe uyarak O'na layık olduğu adı- yeni deyimle soyadını verdi ve Atatürk ( Türk'ün atası, babası ) dedi, bunu kalbinin derinliklerine yazdı.

CHP Meclis grubunda ona layık bir soyadı bulmak için bazı ileri gelen dil ve tarihçilerden bir çok soyisim önerisi alınmış bunlar, Korkut, Etealp, Arız, Ulaş, Yazır, Beğit, Ergin, Beşe...

Çankaya'da yapılan son toplantıda, rahmetli Saffet Arıkan'ın bir yazısında kullandığı söylenilen " Türkata", " Türkatası " arz edilmiş fakat Atatürk'ün " bir de arkadaşlar, ne buyururlar, bakalım!" Demesi üzerine Konya Milletvekili, kendisi ile uzun müddet Türk Dil Kurumu'nda çalıştığı Naim Hazım Hoca'yı önermiş.

Hazım Hoca ; Türkata, Türkatası gerek yazılışında, gerekse söylenişte bana biraz tuhaf geliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz, Tarihimizde bir " atabey " sözü, ünvanı vardır. Anlamı da : Bey'in, emir'in, sehzâde'nin hatta hükümdar'ın ilimde, idârede, askerlikte ,müşaviri, hocası demektir.

Atabey, kullanılmış, tarihe geçmiş bir ünvândır. Bu ünvanı taşıyan birçok Türk büyüğü vardır. Türk'e her alanda atalık etmiş, Türklüğü kurtarmış, istiklâline kavuşturmuş olan büyük Gazi'mize "ATATÜRK" diyelim, bu soyadını verelim. Bu bana, şivemize de daha uygun gibi geliyor demiştir.

Gazi Naim Hazım Hoca'nın " Atatürk" diyelim ve soyadını verelim.

Böylece Atatürk soyadı üzerinde oy birliği ile durulmuştur.

Cumhurreisi Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk" Soyadının verilmesi hakkında üç maddelik kanun çıkarılarak yürürlüğe girmiştir...

Toprağı öperiz yerdesin diye

Göklere bakarız göktesin diye

Cihan ağlar " Atam" nerdesin diye.

( Garip Mustafa)

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.