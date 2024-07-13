HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Türkçülük Ülküsünün Ulu Çınarı...

*Bilsin cihan ki ben bu cihanın neresindeyim

*Bir ülkünün, mehâbetinin zirvesindeyim.

*Dünya denen mezellete dalsın her isteryen

*Ben ırkımın şeref taşan efsanesindeyim.

*Herkes bir özleyişle yaşar...Ben de öylece

*Altaylar'ın ve Tanrıdağ'ın çevresindeyim.

Nihal ATSIZ

Nihan Atsız'a dinsiz yakıştırması yapan, şaman yakıştırması yapanlar şunu bilsinler ki bu yanlış bilgidir. Hatta Prof. Dr. Abdulkadir İnan Bey'in " Şamanizm" diye bir kitap yayınlanmış ve Nihan Atsız'a gösterildiğinde şu cevap alınmıştır.

-Peygamberi ve kitabı olmayan din olur mu?

Din gösteriş için yapılmaz. Din Allah için yapılır. Bir Müslüman, bir Müslümanı dinsizlikle itham etmesinin vebâlini hiç düşünmüş müdür? Bu iftirasının hesabını yarın ruzi mahşerde nasıl verecek.

Ölmeden önce başında Yasin okuyan dualar eden, Rafet Körüklü hoca Atsız'ın " Amca, duanın dozunu artır; iş kötüye gidiyor " dediğini ifade etmiştir. Bu sözler ile ölüme gülerek giderken, duaya olan ihtiyacını da ifade etmiştir.

O gün o kahredici yolculuğa yanında yakınları olmadan, onlarla vedalaşmadan yalnız başına çıkıyordu.

Namık Kemal'in dediği gibi,

*Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;

*Lakin Vatan'dan ayrılışın ızdırabı zor.

Bir milletin insan gücünü teşkil edenleri Ziya Gökalp tarafından 3 gruba ayrılmışlardır. Bunlardan birincisi olan " Hak yok, vazife vardır " diyenlerdir. Bunlar vatan için, devlet için, millet için hudutsuz bir fedakârlığın temsilcisidirler ve canları dahil her şeylerini bu değerler uğruna feda edebilirler. Bunlar eğilmezler, bükülmezler, dönmezler, sapmazlar ve şaşmazlar.

Genel olarak ve geniş manası ile bunlara ülkücüler denir. İşte bunlardan biri olan Nihal Atsız'dır..

Yine Ziya Gökalp tarafından ikinci gurupta dile getirilenler de şunlardı : Bu grup " hak var, vazife yoktur" diyenlerdir. Bunlar şerefsizdirler, arsızdırlar, hırsızdırlar, haysiyetsizdirler, namerttirler, din ve devletle ilgili hiçbir çizgileri yoktur. Allah'ı da aldattıklarını zannederler, devleti de aldatırlar ve bütün güçleri ile bütün marifetleri ile soyarlar, çalarlar, çarparlar. Bunlar için her türlü vasıtayı özellikle dini alet ederler ve devlet bürokrasisinde veya siyasi kadrolarda yer alıyorlarsa bu makamların verdiği yetkileri de kullanmaktan çekinmezler.

İşte bunlara karşı mücadele azmini uygulayan ve uygulatmaya çalışan bir Türkçü vardı o da: Hüseyin Nihal Atsız'dı.

Türk gençleri Hüseyin Nihal Atsız'ı gerçek ülkücü bir şahsiyet olarak, her yönüyle araştırmalı öğrenmelidir. Örnek almalı, fikirlerini işlemeli tatbik etmelidirler..

Yahya Kemal'in dediği gibi; " Biz ölülerimizle yaşayan bir milletiz " Onlar ölümsüz ölülerdir. Onlar dava şehitleridir. Onlar ömürleri boyunca yüce Türk milletine sonsuz bir aşkla bağlanmış, bu uğurda aile saadetlerini, varlıklarını, makamlarını kaybetmiş, hapis yatmış, zora sokulmuş insanlardır. Hiçbir şey onların istikametine mani olamamıştır.

ATSIZ'ın mezarı üstünde bir gül bitmiş; Aşık Veysel'in dediği gibi, “Aslıma karışıp toprak olunca/ Gül olurda mezarımı süslerim.”

Saygıyla, minnetle anıyorum büyük Türkçü'yü.. Ruhu Şad olsun..

Tanrı Türkü Korusun.

Saygı ve Sevgilerimle.