MİLLİYETÇİ HAREKET

Milliyetçi Harekette her Ülkücü bir tarihtir. Milliyetçiliği Türk milletinin geneline yaymak, Atatürk'ün ideali olan bir fikirdi. O'nun tek arzusu Türk milliyetçiliği ile yol alan Türkiye, başarıya ulaşmasının engellenmesi mümkün olamayacaktı.

Türk milletinin sinesinde yer etmeyi en büyük rütbe olarak gören Atatürk'ün yüreğinde taşıdığı coşku, Türk milliyetçiliği değil miydi? Bize göre, Türk milletinin içinde bulunduğu durum, Atatürk'ün rütbelerini çıkarıp eyleme geçtiği günden daha karmaşıktır.

Çünkü bugün Türk milletinin karşı karşıya bulunduğu meseleler, o 110 sene öncesinden çok çetindir. Ama çözümsüz değildir!

Mustafa Kemal Atatürk o gün nasıl çözüm bulduysa, bugünün Türk milliyetçileri de bir çözüm bulacaklardır.

“Ya bir yol bulacaklar ya da bir yol yapacaklar.”

Doğru olan tek şey yol yapmaktır. Bu yol da Atatürk yoludur. İnkılaplarını gözden geçirip, yapılmayanları yapmaya çalışmaktır. Çocuklarımızı, gençlerimizi din tacirleri elinden kurtarıp, ilim, bilim ve Türkçe dil ile ahlakı zenginlik katmaktır.

Geleceği şekillendirmek için geçmişi iyi bilmek, geçmiş hatalardan ders almak gereklidir.

Atatürkçüyüm diyenlerin Atatürkçülüğü Türk Milliyetçiliğinden ayrı kulvarda göstermeleri ya da Türk Milliyetçiliğini Atatürkçülük olarak algılamamaları ve bunu böyle empoze etmeleridir.

TÜRKLERİN SEMBOLÜ BOZKURT..

Türklerin sembolü olan "Bozkurt" amblemi hiç bir siyasi partilerin tekelinde olmadığıdır. Bugün Türkiye'de , Orta Asya Türklerinde ve vatan özlemi çeken gurbetteki vatandaşlarımızın çoğu bu işareti kullanır.

MHP'nin dünya görüşünü sembolize eden iki amblemi vardır. Üç hilal ve Bozkurt. Üç hilal parti bayrağı, Bozkurt ise gençlik teşkilatlarında kullandığı amblemdir.

Atatürk'ün çoğu yerde kullandırdığı Türk sembolü Bozkurt, ölümünden sonra, kendi kurduğu parti CHP tarafından rafa kaldırtılmıştır. Şimdi ise artık bu Sembol her Türk tarafından teşhir edilmesi ve gelecek nesillere işlenmesi gerekmektedir.

Gönül isterdi ki ; bu Türk sembol, siyasi bir organizasyon amblemi olmamalıydı, ama rafa kaldırılan ve izlerini silmeye çalışanlara fırsat verilmesi de olamazdı. Mücadele ederek buralara kadar getiren Milliyetçi siyasi partilerden, hayatta olmayanlara rahmet, yaşayanlara da sağlık ve mutlu yaşam diliyorum.

Bu arada, Milli Takımımız, başarılı ekip oyunu ile kazanmasını bildi. Milli takımımızı kutluyorum. Attığı goller ile Türk Milletine sevinç yaşatan, Milli oyuncumuz Merih Demiral'ı, Türk sembolü Bozkurt amblemi ile kutlamasını da takdir ediyorum.

Milli duygusu yüksek olan milliyetçilere ;

Bir ülke ki câmiinde Türkçe ezân okunur,

Köylü anlar ma'nâsını namazdaki duânın...

Bir ülke ki mektebinde Türkçe kur'ân okunur,

Küçük , büyük herkes bilir buyruğunu Hüdâ'nın...

Ey Türkoğlu , işte senin orasıdır vatanın !..

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.