TÜRK BAYRAĞININ TARİHÇESİ

Türk Bayrağının Bu günkü şekli Atatürk devrinde tesbit edildi.

ESKİ TÜRKLERDE BAYRAK : Türk bayrağının tarihçesi, Milli ve Askeri Tarihimizle birlikte başlar. Savaşlarda ün kazanan kahramanlar, mızrakların ucuna bir ipek parçası takarlardı. Atalarımızın buna <<Batrak>>, <<Baydak>> veya << Bayrak>> derlerdi. Sonraları bayrağa << Sancak>> denilmeğe başlanmıştır. Ancak, Cumhuriyetin ilânından sonra askeri birliklerin özel bayraklarına <<Sancak>> denilmiş, diğerleri <<Bayrak>> adı ile anılmıştır.

TUĞ : Atalarımız yak denilen Tibet öküzünün kıllarını veya atın kuyruğunu bir mızrağın ucuna takarak << Tuğ>> yaparlardı. Tuğ, İslâmiyetten sonra da Türk devletlerinde kullanılmıştır. Özellikle Osmanlı Türklerinde çok güzel şekiller verilen tuğlar, askeri görev ve memuriyet işareti idi.

İSLÂMİYETTEN SONRA : Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra siyah renkli bayrakları da kullanmaya başladılar. Türk devletlerinde resmi devlet bayrağından başka hükümdarların, hanedan mensuplarının, büyük kumandanların ve çeşitli kademedeki askeri birliklerin özel bayrakları vardı. Bunların en güzel örneklerini Osmanlı İmparatorluğunda görüyoruz. Yavuz Sultan Selim devrinden sonra Osmanlı ordularında ve özellikle donanmada yeşil renkli bayraklar da kullanılmıştır.

ŞANLI BAYRAĞIMIZ VE BİR EFSANE : Al renkli bayrağımızın biçimi ve ölçüleri, 29 Mayıs 1936 tarihinde kabul edilen 2994 Sayılı Bayrak Yasası ile saptanmıştır. Bayrağımızın kullanış şekli, 1937 yılında yürürlüğe giren (Türk Bayrağı Tüzüğü) ile kararlaştırıldı.

SANCAK: Kahraman Ordumuzun şeref simgesidir. Sancakları yalnız Cumhurbaşkanının bulunduğu törenlerde (önünden geçerken bir saygı deyişi olarak) öne eğerler. Sancağın geçirildiğini gören herkes onu selâmlamakla yükümlüdür. (Komutanların makam arabalarına takılan forslar, Genelkurmay Başkanlığının özel izinleriyle bu levhaya konmuştur.)

YEŞİL BAYRAK : Serbest Fırka lideri Fethi Bey Akhisar’da yeşil bayrakla karşılanınca merhumun Serbest Fıkrayı kapatma sebeplerinden biri de bu olmuştur. Menemen isyanında da Kubilây'ın başıyla birlikte yeşil bayrak gezdirilmiştir. Yeşil bayraklar böylece bir irticâ hâline gelmiştir.

Asırlar boyunca Türkün bayrağının daima yeşile değil daima kırmızı olduğu görülmüştür. İstanbul'un fethinde Fetihin al sancakları arasındaki yeşil bayraklarda üzerinde âyetler vardır, bunlar da bez üzerine güzel yazılmış lehvadır.

Bunları anlamayan softalar, gericiler, yobazların, 31 Martta, Menemende yeşil bayrak çekmeleri tekrarlanınca yapılacak iş eski harflerle levha v.s asmak yasak olmasıdır. Her Türk genci bu konuda duyarlı olup, tahriklerine gelmemeli ve adli ve güvenlik kuvvetlerinin derhal mâni olmaları gerekmektedir...

Zavallı Kubilây Menemende de sırf bu yeşil bayrağı çektirmemek için şehit olmuştur. Unutmayalım !...

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.