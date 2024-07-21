ATATÜRKÇÜ OLMAK DİNSİZLİK MİDIR ?

Benim her zaman dile getirdiğim Atatürk'ün <<dinde reform>> tezini ve uygulamalarının mecburiyetinin gerekliliğini vurguladığım zaman, bazı insanlar bunu yanlış algılayabilir. Biz, farz olan ibadetlerde, bir değişiklik olmayacağını devamlı dile getiririz. Atatürk de, farz olan ibadetlerde bir değişiklik yapmaya asla düşünmemiştir.

Çünkü Atatürk dinin lüzumuna inanırdı. Atatürk'ün "Dini cehlin elinden alıp ehlin eline vermek gerek" sözü ne kadar anlamlıdır.

Yakın zamandaki ilgili konularda Atatürk'ün kişiliğine değinmemiz ve takdir ederek övündüğümüz bir devrin düşmanlarını çileden çıkardığını biliyoruz. Bazı kendini bilmezlerin Atatürkçü olmamızın dini vazifelerimizi yerine getiremeyeceğimizi kıldığımız namazların kabul olmayacağını gizli kapaklı yetiştikleri sözde, yurt ve dini kurslarda çocuklarımızın beyinlerini yıkamaya da cüret ediyorlardır, bunları tahmin edebiliyoruz...

Kardeşlerim ; Atatürkçü olmamızın nedenlerini sıralamaya kalksak kelimeler sığmaz sayfalara...

Yüce İslâm dinine yürekten bağlı olmamız imanımızdan, Atatürk'e karşı duyduğumuz hayranlık ise yurtseverliğimizden, Türklüğümüzü bizlere teslim ettiğinden, insanca yaşama kavuşturduğu için ve sayamadığım birçok nedenlerden ileri gelmektedir..

Atatürkçü olmakla övündüğümüzü kamuoyu önünde bir defa açıklıyorum, Atatürk'e minnet ve vefa duyduğumuzdan dolayı yürekten sevgimiz hiç bitmeyecektir. Bu sevgimizden dolayı bizi Yüce İslâm dini dışına atmak isteyen, gözü kararmış koyu Atatürk düşmanları olduğunun da farkındayız.

Bunlar tarih sayfalarına şu şekilde işlenmiştir..

HİLAFET ve ATATÜRK :

Sözde İslâmi yayın ile uğraşan gazete sahibi, şahsi çıkarlarına alet ettiği gerekçesiyle yargıç tarafından hapse mahkum edilmiş, yurt dışına çıkarak, gazetesine şu yazı yazılmasını istiyor ; <<Hilâfeti yeniden ihya etmek için çalışmanın kanunen suç sayılmadığını>> açıkça itiraf ediyor..

Atatürk büyük nutukta, bu zihniyet de olan kişiler için " Âlemi İslâmın ve Türkiye’nin düşmanlarıdır" demiştir.

Bizler şükürler olsun, Müslümanız, bizim din yolunda kitabımız, Kuran'dır. Biz Amerikalı şarkiyatçıların, İslâm Dini konusundaki sözlerine asla değer vermeyiz. İslâm dinini de hurefacılara da teslim etmeyiz...Nesillerimizi de ilim, bilim ve teknoloji üzerinde yetiştirerek, insanlığa hizmet yoluna yönelterek, bunu dini vazife sayarız..

Oh ne âlâ ; Batı ilim, bilim, teknoloji üzerinde yürüsün, biz de sabahtan akşama kadar Somali'ler gibi ellerimizi açıp dua edelim ki Allah birşey versin, sonra da milletler, yardıma muhtaç ülke diye lanse etsinler. Bizi böyle uyutma faslı geçti ey Batı ve bilgisiz din tacirleri...

Yüce Allah, beyin vermiş, el, ayak herşey vermiş.. Öyle bir makina vermiş ki, donanımını sen yap diye.. Daha sana ne verecek ?..

Fatih Sultan Mehmed, bir Türk Hükümdarı olarak İstanbul'u Türklere armağan etti. Fatih'in uhdesinde hilâfet yoktu. Osmanlı Devleti hilâfetsiz kuruldu, hilâfet yüzünden de battı..

* Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen

Kartal yuvalarında hürdür millet seninle..

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.