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GÜNSU SARAÇOĞLU

GÜNSU SARAÇOĞLU

ReBirth – Kayıp Parça Kimde?

Yayınlanma:

2013 yılından bu yana kentsel dönüşüm, doğa, iklim ve çevre konuları üzerine düşüncelerini resimler aracılığıyla ifade etmeye çalışıyorum. Toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlamayı amaçlayan eserlerimi 8 Haziran’da Evrim Sanat Galerisi’nde izleyiciyle buluşturdum. "ReBirth-Kayıp Parça Kimde?" koleksiyonum; dijital art, akrilik ve karışık teknikleri kullanarak hazırladığım eserlerimden oluşuyor.

Kayıp Parça Kimde? sorusu üzerine düşünmeye başladığımda, insanın doğaya karşı fütursuzca olan hâkimiyetini ve yarattığı kaosu resmetmeye karar verdim. Doğanın döngüsüne zarar vermek, aslında bizlere zarar vermek demektir. Bu sebeple, doğayı koruyarak ve bilinçli bir şekilde hareket ederek yaşanabilir bir dünya yaratmak hepimizin sorumluluğudur. Doğa, yaşamını sürdürmek için sürekli bir döngü içerisinde ilerler. Bu döngü, birbirini tamamlayan birçok farklı süreci içerir. Ancak insanın doğaya verdiği zarar, bu döngünün dengesini bozmaktadır. Resimlerimde, insanın doğaya olan bu zararını ve doğanın dengesini korumanın önemini vurgulamaya çalışıyorum.

Bu sergide sadece sanata değil, toplumsal sorumluluk taşıyan bir sanat anlayışını da dikkat çekmek istedik. Evrim Sanat Galerisi kurucusu Betül Ketenci ile TUKD-Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ne serginin gelirinden bağış yapmaya karar verdik.

Yaşanabilir bir dünya için farkındalıklarımızı hızla uygulamaya geçirmemiz gerekmektedir. Haydi, doğaya ve geleceğimize sahip çıkmak için bir adım atalım.

4 Temmuz’a kadar Evrim Sanat Galerisi’nde sergime tüm sanatseverleri bekliyorum.

Sanat ve sevgiyle kalın.

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