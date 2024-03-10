DALGALI KUR ETKİLERİ..

Kuru dalgalanmaya bırakmanın gerekçesi olarak söylenen şey, aksi takdirde faizlerin çok yükseleceği, bu durumda borçların hiç ödenmez hale geleceğidir.

Bu kısmen doğrudur. Ama faizlerin yükselmesini önlemenin yolu dövizi alabildiğine tırmandırmaya bırakmak değil, devletin giderlerini azaltıp, gelirlerini artırıp iç borçlanma ihtiyacını düşürmek ve mali piyasalarda istikrar, reel ekonomide yeniden bir canlanma sağlayarak risk primini aşağı çekmektir.

Bunun yolu her düzeyde tasarruftan geçer.

Sabit kur başarısız olduğuna göre, dalgalı kur ile mutlaka başarılı olunacağı söyleniyor. Bu kocaman bir aldatmacadır.

Kuru dalgalanmaya bırakmak faizleri düşürmeye yetmez, tam tersine faizlerin büsbütün artmasına bile neden olabilir. Çünkü faizlerin yükselmesinin en önemli nedeni risk primidir. Dalgalı kur ise piyasalarda istikrarsızlık, öngörü yapamazlık demektir. Kurun her an faiz getirisinden çok daha fazla fazla getiri sağlayacak şekilde tırmanması riski demektir.

O halde böyle bir risk varken yatırımcı neden parasını gözüne düşük gelecek bir faize bağlasın. İster istemez dövize yönelecek bu da kuru büsbütün tırmandıracaktır, ki kur tırmanırken yatırımcının daha düşük faizle yetinmesi söz konusu olamaz.

Bu durumda kurun yükselmesini caydıracak etken faize daha yüksek bir risk primi uygulamak, yani faizi çok daha fazla yükseltmektir. Piyasalarda güvensizlik olduğu ortamda faizlerin de, kurun da düşmesi mantıken mümkün değildir. Hal böyle olunca, kurun da, faizin de aynı anda yükselmesi ihtimali vardır.

Diğer taraftan, özelleştirmenin zararları ve faydalarına da göz atmak gerekir.

Şeker kanunu , Tütün kanunu , Doğalgaz kanunu..

Türk Telekom'un ve Enerjinin( Elektrik ) özelleştirilmesi, Oto yollar ve Köprüler, yap işlet, devret statüsü ile özel şirketlere verilmesi, özel şirketlerin devlet garantisi ile dış bankalardan döviz borçlanması ve döviz olarak geri ödemelerinin yapılması...

Yabancıların ülkemizde dolar ile çalışması, kendi ülkelerine döviz transfer etmeleri...

Bütün bu çıktıların döviz rezervlerinin düşmesine ve döviz yükselmesindeki rolünün hesabını devletimizin yetkili görevlileri yapıyorlardır sanırım.. Tabi bu benim kişisel görüşüm.

Sevgi ve Saygılarımla.