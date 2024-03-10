8 Mart ve Sanat Yoluyla “Kadın Ruhu”’na Dokunan Sergi…

Kaş Sanat Galerisi, 6 Mart 2024 Çarşamba günü, kadın hakları ve özgürlüklerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ve 8 kadın sanatçının eserlerinden oluşan "Female Soul - Kadın Ruhu" isimli sergiye ev sahipliği yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bu sergi, sanata ve düşünce özgürlüğüne gönül veren, topluma güçlü mesajlar vermek isteyen yenilikçi kadın sanatçıları bir araya getirdi.

Prof. Nilay Kan Büyükişliyen'in küratörlüğünde gerçekleşen sergi, sanatçıların kadınların güç ve çeşitliliğine duyarlılığını yansıtan eserleriyle dolu. Sergi, sanatseverlere ilham verirken, kadın sanatçıların önemli katkılarını da vurgulama fırsatı sunuyor.

Sergide eserleri bulunan sanatçılar Nilay Kan Büyükişliyen, Meral Yıldız, Melike Karabulut, Sibel Ünalan, Günsu Saraçoğlu, Birgül Erkan, Gözde Atlas ve Deniz Say gibi isimlerden oluşuyor. Her birimiz kendi tarzında eserler sunarak, serginin zenginliğine katkıda bulunmaya çalıştık.

Heykeltıraş Prof. Büyükişliyen, sergi hakkında yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların başarılarını kutlamak ve toplumdaki yerlerini vurgulamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. 'Female Soul - Kadın Ruhu' sergisi, kadınların sanat dünyasındaki önemli yerine dikkat çekerken, aynı zamanda sanatseverlere ilham verici bir deneyim sunuyor." dedi.

Bu özel sergiyi, 23 Mart 2024 Cumartesi gününe kadar Kaş Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilirsiniz. Sanat ve kadın haklarına duyarlı herkesin bu etkileyici sergiyi ziyaret etmesi, kadın sanatçıların eserlerini keşfetmesi ve bu önemli sosyal mesajın bir parçası olmasını diliyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz Kutlu Olsun.

Sanat ve sevgi ile kalın.