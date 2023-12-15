"AKRAN ZORBALIĞI"

Sevgili okurlar,

Günümüz ilişkilerinde "Zorbalık" olarak tanımladığımız sözlü ve fiilî tacizle başlayarak darp ve şiddet tarzında ileri boyutta zarar verme davranışına kadar götüren kavram, maalesef farklı eğitim-öğretim kademelerinde öğrenim gören öğrencilerimiz arasında da yaygınlaşmaktadır.

Kişisel, ailevi ve ekonomik belkide birçok nedenden dolayı yaygınlaştığı bilinen "Akran Zorbalığı" olarak tanımladığımız kavram, öğrencilerimiz, velilerimiz ve dolaylı olarak okullarımızda görev yapan idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından eğitim ve öğretimin aksaması, başarı düzeyinin düşmesi, disiplin sorunlarının oluşması adına en önemli sorunlar arasında değerlendirilmekte ve öğrencilerimiz arasında psikolojik travma, depresyon nedeni olmakta, hatta bununla da kalmayıp öğrenciler arasında iletişimsel kopukluklara, aileler arasında gerginliklere, kişilik bozukluklarına neden olmaktadır.

Yaygınlaşan "Akran Zorbalığı" nedeniyle ailelerin çocuklarını, arkadaş çevresi, okul içi diyaloglar ve davranış kontrolü yönünden okul idarecileri ve öğretmenlerle iletişime geçerek takip etmeleri gerekmektedir. Bu yüzden olumsuzlukları ortadan kaldırarak "Akran Zorbalığı" bozukluklarını önlemek ve gereken tedbirleri almak için özellikle öğrenci ailelerinin ve öğrencilerimizin aile ve çocuk psikologlarımız tarafından yönlendirilmeleri, ayrıca ilgili kurumlar tarafından uygun görülen eğitimleri almaları, sürekli ilgili birimlerle iletişim halinde olacakları düşüncesindeyiz.

Okullarımızda eğitim ve öğretimin herhangi bir aksaklığa uğramadan başarıyla devam etmesi, velilerimizin ve öğrencilerimizin güvenle ve sağlıkla yaşamaları dileğiyle...

Mutlu kalın...