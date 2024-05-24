UZUVLARI,ORGANLARI -1- NEFSİ KORUMAK

Halife insan hayatını yaşarken, hem netice, sonuç itibariyle, hem de sevap itibariyle bütün fiillerinde dünya ve ahiret hayatı için HAYIRLI olanın kazanılmasına uğraşmalı, onu istemeli, onu ümit etmelidir. Allah'ın yanında ebedi kalacak olan, İnsanı hayırlı olana taşıyan Salih amellerdir .Bunun dışındaki şeyler insanı ZULME yöneltir ve bedeli AĞIR olur.

Allah kuluna değer verir. Bunun için; “Ben bir müminin kalbine sığarım"der. Kulunu yaratılmışların en şereflisi olarak görür. Ona Hz. insan diye bakar. Yeryüzüne Halife olarak gönderir. Gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olarak değer verir. Adeta kulunun bütün organlarını kıymetli görür, kalbine iniş yapar. Genel olarak bakıldığında şu görülebilir. Yaratıcının bu derece kıymet verdiği insanın, hem maddi hem manevi düşmanları olacaktır.

Yaratılmış olan her şey insana emanettir. Nefsi, uzuvları, bütün organları. Emanetin en sağlam şekilde korunup, kollanması, muhafaza edilmesi şarttır. Bunun için kuvvetli zırhlarla KORUMA kalkanı oluşturulmalıdır. Organların, uzuvların görevlerini yaparken, engel olmaya yönelik yol üzerindeki Barikatların kaldırılması gerekir.

Organlar, uzuvlar içerisinde en zor korunabilen KALPTİR. Ama Akıl, göz, kulak, Gönül, el-kol-ayak v.b...diğer bütün uzuv ve Organlar da korunmalıdır. Bunun için ilk yapılacak iş; Yaratıcıya tam bir TESLİMİYET içerisinde tabi olmaktır. Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmemektir. Dünya hayatının süsleri olan her türlü gereksiz HAZ, HEVES, ZEVKLERDEN, Kalbi ZİKİRDEN alıkoyan kötü istek ve arzulardan uzaklaşmaktır. İnşallah haftaya konuya devam edilecektir.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar, Allah'a emanet olunuz. Grb. K.S.