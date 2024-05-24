  1. Anasayfa
  2. Yazar Yazıları
  3. UZUVLARI,ORGANLARI -1- NEFSİ KORUMAK
SELAHATTİN ÖZTÜRK

SELAHATTİN ÖZTÜRK

UZUVLARI,ORGANLARI -1- NEFSİ KORUMAK

Yayınlanma:

Halife insan hayatını yaşarken, hem netice, sonuç itibariyle, hem de sevap itibariyle bütün fiillerinde dünya ve ahiret hayatı için HAYIRLI olanın kazanılmasına uğraşmalı, onu istemeli, onu ümit etmelidir. Allah'ın yanında ebedi kalacak olan, İnsanı hayırlı olana taşıyan Salih amellerdir .Bunun dışındaki şeyler insanı ZULME yöneltir ve bedeli AĞIR olur.

Allah kuluna değer verir. Bunun için; “Ben bir müminin kalbine sığarım"der. Kulunu yaratılmışların en şereflisi olarak görür. Ona Hz. insan diye bakar. Yeryüzüne Halife olarak gönderir. Gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olarak değer verir. Adeta kulunun bütün organlarını kıymetli görür, kalbine iniş yapar. Genel olarak bakıldığında şu görülebilir. Yaratıcının bu derece kıymet verdiği insanın, hem maddi hem manevi düşmanları olacaktır.

Yaratılmış olan her şey insana emanettir. Nefsi, uzuvları, bütün organları. Emanetin en sağlam şekilde korunup, kollanması, muhafaza edilmesi şarttır. Bunun için kuvvetli zırhlarla KORUMA kalkanı oluşturulmalıdır. Organların, uzuvların görevlerini yaparken, engel olmaya yönelik yol üzerindeki Barikatların kaldırılması gerekir.

Organlar, uzuvlar içerisinde en zor korunabilen KALPTİR. Ama Akıl, göz, kulak, Gönül, el-kol-ayak v.b...diğer bütün uzuv ve Organlar da korunmalıdır. Bunun için ilk yapılacak iş; Yaratıcıya tam bir TESLİMİYET içerisinde tabi olmaktır. Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmemektir. Dünya hayatının süsleri olan her türlü gereksiz HAZ, HEVES, ZEVKLERDEN, Kalbi ZİKİRDEN alıkoyan kötü istek ve arzulardan uzaklaşmaktır. İnşallah haftaya konuya devam edilecektir.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar, Allah'a emanet olunuz. Grb. K.S.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
SELAHATTİN ÖZTÜRK Arşivi
SON YAZILAR
Mersin Valisinin Sesi Öğretmenler ve Öğrenciler Tarafından Beğeni Topladı!
Mersin Valisinin Sesi Öğretmenler ve Öğrenciler Tarafından Beğeni Topladı!
Altın Fiyatları Neden Yükseliyor? İslam Memiş'ten Kritik Altın Tahmini!
Altın Fiyatları Neden Yükseliyor? İslam Memiş'ten Kritik Altın Tahmini!
Yapay Zeka ile Derinlemesine Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Analizi: Tahminler ve Beklentiler
Yapay Zeka ile Derinlemesine Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Analizi: Tahminler ve Beklentiler
Meteoroloji'den Son Dakika Hava Durumu Uyarıları: Sağanak ve Kar Geliyor!
Meteoroloji'den Son Dakika Hava Durumu Uyarıları: Sağanak ve Kar Geliyor!