ArtContact Sanat Fuarı Güncesi

4.ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, sanat tutkunlarıyla 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi – Yenikapı’da bir araya geldi. Fuarda sevdiklerimle buluştum, sergilenen eserleri inceledim. Bu tür etkinliklerin insanları bir araya getirmesi gerçekten çok değerli. Hem sanatseverler arasında iletişimi arttırması hem de sanat eserlerini keşfetmek açısından büyük önem taşıyor. Her yıl fuar hakkında kısa bir yazı kaleme alıyorum. Bu yıl özel olarak, Sanatın Evrim’i programı için fuarın günlüğünü çektik. Türkiye Haber Portalı’nın youtube kanalı üzerinden bu özel bölümü izleyebilirsiniz. Ben de bu köşede, fuar kapsamında çok etkileyici bulduğum bir koleksiyondan bahsetmek istiyorum.

"Birlikte" temasıyla genç sanatçıları destekleyen ve güncel çalışmalara alan açan Galeri Beylikdüzü, sanat dünyasına yön veren bir etkinlik olan 4.ARTCONTACT İSTANBUL Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda da yer aldı ve sanatseverler için bir buluşma noktası oldu.

18 Haziran 2022’de kapılarını sanatseverlere açan Galeri Beylikdüzü, Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu «Görüyü Paylaş» adıyla Türk sanat tarihinden 103 eserin sergilendiği; illüstrasyondan desene, gravürden heykele, baskı resimden dijital sanata yüz yıllık bir sanatsal ifade arayışını yansıtan seçkisiyle, Özgün Baskı Atölyesi, Sanat Kütüphanesi ve Eğitim alanlarıyla Beylikdüzü’nde çocuklar, gençler ve tüm sanatseverler için bir buluşma mekânıdır.

Bu yılki fuarda; Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu "Görüyü Paylaş" adıyla Türk sanat tarihinden 103 eserin sergilendiği galeride, genç yeteneklerin ve çağdaş sanatın ön plana çıktığı bir atmosfer hakimdi. Ekrem İmamoğlu'nun sanata olan tutkusunu ve desteğini hepimiz biliyoruz. Ekrem İmamoğlu’nun üniversite yıllarından başlayan sanata olan merakı bugün 400’ü aşkın sanat eserinden oluşan koleksiyonunu paylaşma ve toplumla buluşturma isteği Galeri Beylikdüzü’nün kuruluş amacını oluşturuyor, sanatı paylaşma ve genç yetenekleri destekleme misyonuyla hareket ediyor.

Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu'ndan bir kesit sunan “Birlikte” temalı seçki; genç sanatçıları görünür kılmayı hedeflerken, görsel sanatlar alanındaki güncel çalışmalar için alan açmak ve genç sanatçılara destek olmak adına bir araya getirilmiş.

Görsel sanatlar alanındaki güncel çalışmalar için alan açmak ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla ilkini düzenledikleri “Galeri Beylikdüzü Görsel Sanatlar Yarışması” hakkında detaylı bilgiye galerinin web sayfasından ulaşabilirsiniz.