TÜRK DİLİ BARIŞ DİLİDİR...

Sanıyorlardı ki, eskiden olduğu gibi Müslümanlık inancı ile Türk devletinde yaşayan insanları birbirine bağlayacağız. Osmanlıca ve eski alfabe dedikleri, Arapçayı da ortak payda da buluşturacağız.

Onlar padişahlık devrinde idi, yenilik gerek, O yeniliği rahmetli Atatürk yaptı ama, 1950'den bu günlere kadar "estemezük" diyerek Türkçemizin ve geleneklerimizin bozulacağını kimse idrak edemedi, anlayamadı...

ATATÜRK biliyordu ki, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun ve harf devrimi olduğu zaman :

Türkçe dine yönelmek mecburiyetinde olduğumuzu anladı.. Koca çınarı ( Türk medeniyetini) Ortaya çıkardı ama hemencik dallarını kırdılar. Halen de gövdesini kesmeye çalışıyorlar...

Öz dilimize kavuştuk ve buradaki dindaş olduğumuz kardeşlerimizi neden Kuran-ı birbirimize Türkçe dili olarak yakınlaştırmaya çalışmıyoruz?

1932 din inkilabı, Türk geleceği için şanstı, bu şansı neden ve hangi basiretsiz, ileriyi göremeyen, oy avcılığı ,devlet işlerinde gününü kurtarmaya çalışan anlayış için heba ettik. Arap dili ile hâlâ vatandaşları birbirlerine bağlayacağımıza mı inanıyoruz?

Hayır hayır !..

Emperyalist devletlerin Afganistan’ı ne hale getirdiği gibi, aynı durumu bekleyemeyiz. Şeyler, Tarikatler, Cemaatler'in devreye girip din elden gidiyor, namus elden gidiyor, devlet elden gidiyor, ey Müslümanlar birleşin Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber diyerek asaları ellerinde, kaftanları sırtlarında, sarıkları başlarında, sokakları mı karıştırmasını mı bekliyoruz.? Yoksa ikinci Kubilay vakasına şahitlik edeceğimiz anı mı?

Artık biliniz ve kendinize gelin...

Milliyetçi ve imanı olan kesim artık şunu anlamalıdır; o mübarek yüce din kalplerde, beyinler de yaşar. Sloganlar atarak, tarikat cemaat ve Fetovari oluşumların ayranını kabartamazsınız. Onların dallanıp budaklanıp, Türk milletinin başına belâ olmasına bilmeyerek de olsa, inanç sadâkati icabı da olsa dikkat etmelisiniz. İnanç gösteriş, slogan çakası değildir.

Hiç unutmam : Ben o zamanlar, dine saklanan hain Feto'ya laf söyleyince, milliyetçi ama Fetocu olmayan rahmetli arkadaşım, "etme ya, ağzun eğilir" diyerek tepki gösterirdi..

İnsanların inancı, ruh ve yaşamı için ekmek, su kadar önemlidir. Son peygamberimiz, Hz. Muhammet'e (SAV) Yüce Allah tarafından indirilen ve sonraları Hz.Ömer'in toparlaması, Hz. Ebubekir'in çoğaltması ve dağıtılması ile başlayan İslam dini son dindir. Ve çözümlendiği zaman, bütün sırlar ve yapılması gerekenler o kitaptadır..

Bu kitap öyle iki kelime Arapça bilerek çözümlenmesi hayalidir. Kimse kimseyi kandırmasın.. İlk olarak insanlara Türkçe ve Türk alfabesi ile Kuran'ın Ahlâk ve fazilet aşılanması zaruridir ki daha ilerlerde çözülmesi gereken ayetleri açıklığa kavuşturulsun. Sonra da ayet'de ki gerçekler çıkınca...Aaa Kuran'da bu yazılıydı denmesin.

Türkçe dil ve din, burada yaşayan Müslüman insanların birleştiriciliğini ve birbirlerine uyumunu sağlar.. Din birleştiricidir...

Kardeşim karışamam ama, ülkemin geleceği olan gençleri bilgilendirmek, Türklüğün yaşanması için gençleri uyarmak benim ve her duyarlı insanların görevidir.

İslam ülkelerinin haricin de hiç bir ülkede inanç terörü var mı ? Veya ha bire inanç yaygarası var mı ?