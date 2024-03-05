KRALSIZ KRALİÇE OLUNMAZ

Günümüzde kadın erkek rolleri değişmeye başladı.

Erkekler daha pasif, kadınlar daha aktif olmaya başladı.

Kadın ne istediğini biliyor ve dile getirmekten korkmuyor.

Erkek, kadının bu netliği karşında korkuyor.

Öğretilen ve bilinçaltında yatan; erkeğin söylediğinin arkasında durması, söylediklerin de dürüst olması, kadına ilgi göstermesi, gece yalnız eve göndermemesi, evine girene kadar beklemesi, arada küçük sürprizler yapması, kadına sadık olması bütün bu vasıflar bir kadın için ideal erkek tanımına uyması anlamına gelirdi.

Öğretilen bilinç altında yatan; kadının nazik, utangaç, ailesine bağlı, sorumluklarını yerine getiren, hassas, erkeğine maddi manevi saygı duyan, gece yalnız dışarı çıkmayan belli bir saat de evde olması beklenen , erkeğe sadık olması bütün bu vasıflar bir erkek için ideal kadın tanımına uyması anlamına gelirdi.

Her işini kendi yapan, ayakları üstün de duran, özdeğeri yüksek kadınlar neden yalnız?

Dışarda gördüğümüz kimi zaman abartı dekolte giymiş, belirgin estetik yaptıran kadınların aslında avcı olduğunu fark ettiniz mi! Partner avına çıkmış kadınlar J Kadın aslında sahip çıkılmak, korunmak, kollanmak ve güven duyacağı bir ilişki isterken, erkekler sorumluluk almaktan kaçıyor.

Kadınlarımız eskiden sadece erkeklerin hakim olduğu iş alanların da çalışmaya başladılar, eski Türk filminin efsane karakteri şoför Nebahat artık gerçek hayatta karşımızda.

Kadın hayatta kalabilmek için dişi enerjisinden vaz geçti. Kadının eril enerjisi erkeğin eril enerjisini geçince dengeler bozuldu. Kadın yeni öğrendiği eril enerjiyi nasıl kullanacağını bilmediği için farkında olmadan erkek gibi davranıyor. Erkek ise dişil enerji ararken karşılaştığı yüksek eril enerjili kadınları görünce geri çekiliyor.

Unutmayalım ki Kraliçe olmak için gerçek bir Kral’a ihtiyacımız var.

Bu konuda ki, Hassas terazimiz DENGE ve SAYGI dır.

Sevgiler

İnstgram : astrologgamzeersoyler

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