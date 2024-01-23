FARKINDALIK

Merhaba,

Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir, tanıştığınız insanlar, yolda bir çocuğun size gülümsemesi, yürürken birinin size çarpması yanlışlıkla değildir, evrenin sizinle konuşma dilidir.

Ofis den bir arkadaşım departmanda ki kızlara çiçek almış, hiçbir neden yokken söyle düşündüm evrenin konuşma diliydi hakkedilmiş bir hediye idi.

Bazen bir yere yetişmek için çok hızlı yürürüz yada kafamız çok dalgındır ve ağır yürürken biri bize çarpar yola devam ederiz biraz sonra bir başkasından daha ağır bir darbe alırız, aslında evren bize hızlı yürürken yavaşla, dalgın yürürken kendine gel demek istiyordur bize enerjini değiştir mesajıdır.

Hiç tanımadığınız birinin size nedensiz gülümsemesi doğru yolda olduğunuzu onaylaması gibidir.

Aniden işinizi bırakmak zorunda kalırsınız, aslında evren size yeni bir kapı açmıştır ve o kapıya ulaşmak için çeşitli olaylar ve insanlar başta sizin için olumsuz görünse de aslında size hizmet ediyordur.

Hayat bir spiral gibidir döngü her zaman size en iyisine götürecektir.

Bazen görmemekte ısrar ederiz çok direndiğimiz de evren bazen canımızı acıtarak konfor alanımızı değiştirir. Söyle bir örnek vermek istiyorum; Yunan Mitolojisinde Göklerin Tanrısı Zeus elinde bir mızrak tutar, Zeus insanları pek sevmez ve kızdığı zaman yeryüzüne bir şimşek yollardı düşen şimşek metofor olarak şimdiki düşen yıldırımları anlatır, yıldırım düştüğü yeri önce yakar ama sonra içinde bıraktığı azot ile daha bereketli bir yere dönüştürür.

Her türlü ikili İlişki de öyledir, her ilişkiden bir şey öğrenirsiniz ben neden bunu yaşadım yada neden en yakın arkadaşımla böyle bir sorun yaşadım diye düşünmeyin evren sizin için plan yapmıştır. Yeni bir serüvene hazır mısınız ?

Geçmişe yolculuk yapmaya ne dersiniz? Hayatınızda zamanında çok değerli olan kişilerin aradan uzun yıllar geçtikten sonra yolda tanımama ihtimalinizi yada deli gibi çalışıp emek verdiğiniz işinizden ne kadar uzaklaştığınızı hiç düşündünüz mü ?

Bu dönem zor bir değişim döngüsüne girdik. Zamana vakit tanıma zamanı, zamanın akışına güvenip evrenin bizi sevdiğini, koruduğunu ve tekamül yolumuzda tevekkül ettiğimiz sürece kapıların açılacağını tanık olacağız.

Hayat yolunda size eşlik eden herkese teşekkür edin, hayatınıza giren her karakter, her olay sizi bugün olduğunuz kişi yaptı.

Sevgiler

İnstgram : astrologgamzeersoyler

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