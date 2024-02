İnsanların size nasıl davrandıkları, karmalarıdır; Nasıl tepki vereceğin size aittir. - Wayne Dyer

Cehennemin dünyada yaşadığımız hayat olduğuna inananlardanım. Bir düşünün kendinizi hatırladığınız günden bugüne bir bakalım, aile de, okulda, arkadaşlar ile yaşanan travmalar, iş hayatı, sağlık sorunları, sevdiklerini kaybetme, para kazanma, aile kurma, ilişkiler, çocuklar ile yaşanılanlar, tam rahatladığımız zaman başka bir sorun ile baş başa kalınan bir hayat döngüsü.

Adaletsizlik hayatın her alanında var, yapılan bir haksızlığa ses çıkartmadan devam etmek katiline aşık olan kurban gibi ironik bir durum.

Karma derki; eğer senin için birisi yada bir iş doğru değil ise tüm gayretini seni incitmek için kullanır…

Sen onları terk edebilecek kadar güçlü olduğunda sınavın biter.

Her türlü İlişkinde psikolojik yada fiziksel olarak zarar görüyorsan, İş yerinde yapılan haksızlıklar görünür hale geliyor ise artık gitme zamanı gelmiştir.

Sen niyet et yeter ki; gitmen için o güç sana gelecek ve yeni kapılar açılacaktır.

Sana haksızlık edenler sanma ki çok mutlu, sağlıklı, huzurlu olacaklar senden aldıkları her duygunun, her kuruşun bedelini ağır ödeyecekler, çünkü seven bir kalp kırıklığının acısını, ekmek parası için çalışan birinin ekmeğinden eksiltmenin bedeli ağır olacaktır.

Ailemin yapı taşlarından biridir; en korktuğumuz şey birinin hakkına girmektir, bana bir şey olmasa bile bedelinin çocuklarımın ödemesinden korkarım der babam, etik ve erdemli olmak karakter gerektirir.

Hiç kimsenin kul hakkını almayın aynı zamanda kendinizin de kul hakkına girmeyin unutmayın kendinize karşıda sorumlusunuz.

Allah’ın nefesini üflediği güçlü bir ruh olduğunuzu, ve atalarınızın genlerinin size güç verdiğini unutmayın. Bu hayatta ortalama 80 yıl yaşıyoruz, kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.

Sevgiler

