General Harington Kupası -Zaferin Rengi filmi tarihin arka odasından günümüze açılan bir kapı adeta. Abdullah Oğuz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önderliğinde, dev oyuncu kadrosunun, ücret almadan, yüreklerini koyarak gönüllü oldukları, teknik ekipten en küçük katkısı olan herkese, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan bir vatan evladı olarak gösterilen özen ve emek için çok teşekkür ederim.

Filmi fanatizm (takım ayırımı) yapmadan herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum.

Filmde, 1919 da İstanbul hala işgal altındayken, Anadolu’daki direnişin büyük ses getirdiği bir dönemde, Mustafa Kemal Paşa, Fenerbahçe ve Mim Mim Grubu (şimdiki Milli İstihbarat) ile birlikte nasıl organize olduklarını ve işgal devletleri ile yapılan futbol maçlarında halkın nasıl TEK YÜREK olduğunu vurgulayan, Yiğit Özşener’in “Bu filimde Mustafa Kemal’leri göreceksiniz lütfen kurtarıcı aramayın” darken; Gerçek kurtarıcının siz olduğunuzu göreceğiniz, Halide Edip Adıvar’ın filimde ki konuşması ile Vatanın Bütünlüğü için halkla birlikte yapmış olduğu yemine iştirak etme arzusu içinde olacağınız bir baş yapıt olmuş.

Milli sınırlar içinde Vatan bir bütündür bölünemez.

Mevzu bahis Vatan ise gerisi teferruattır.

Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu,

Gerçekten istediğinizde yapamayacağız hiç bir şeyin olmadığını,

Motivasyonun önemini,

Birlik olmanın gerekliliği ön plana çıkmıştır.

Film bittiğinde Cumhuriyet yürüşünden dönmüş gibi oldum. Sadece bir Fenerbahçeli olarak değil, bir Türk olarak, Ata genlerimizin ne kadar kuvvetli olduğunu, tek yumruk olduğumuz da Türkün gücünün dünyaya bedel olduğunu, sporun birleştirici güç olduğunu, Fenerbahçe'nin yapı taşlarının ne kadar güçlü olduğunu, neden Milletin takımının Fenerbahçe olarak anıldığını bilerek salondan ayrılıyorsunuz.

Sevgiler,

İnstgram : astrologgamzeersoyler

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