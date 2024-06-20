ISSIZ&NARSİT KARAKTERLER

Son dönem de ne kadar çok kullanıyoruz değil mi?

Narsist kimdir Google den bakınca ilk karşıma çıkan, Narsist kişiler ben merkezci bireyler olup, kendilerini dünyanın merkezinde gören, diğer insanlardan önemli, değerli ve üstün olduğunu düşünen kişilerdir. Bu durum aynı zamanda psikiyatrik bir rahatsızlık ve kişilik bozukluğu olarak tanımlanır. Psikiyatride narsist kişilik bozukluğuna sahip olan narsist kişiler, aşırı derecede bencil ve kendini beğenmiş kişi olarak tanımlanır. Kibirlidir, çıkarcılardır ve hata yaptıklarını düşünmedikleri için özür dilemeyi bilmezler. Tabiri caizse en büyük organı egosu olan narsistiler, bütün sevgi yatırımını kendisine yaparlar ve en çok kendisini severler diyor….

Narsist olmayan kaldı mı acaba günümüzde ? İlişkisi olmayanlar narsistiler den darbe alanlar yalnız yaşayan kendi alanında mutlu olanlar….

Ben merkezci ilişkiler, her şey suni estetik harikası kadınlar, dışarı kendini adam diye göstermeye çalışan ama estetikli kadınlardan farkı olmayan adamlar……

Bir çok kişi büyümeyen narsis anne babaların çocukları aslında. Azıcık sevgiye ve ilgiye o kadar alışkın ki… karşısında ki adamın yada kadının giydiği kişilik kostümü görmeden kadın yada adamların azıcık ilgilerine kanıp, karşısındaki kişiye şimdiye kadar görmediği sevgi, ilgi ve anlayışı vererek karşı tarafın tanımadıkları bir duyguyla karşılaştıklarında korkuyorlar ve kostümlerini taşıyamıyorlar 2008 senesinin deki ıssız adam furyası 2024 senesinin narsist karakterleri aniden ilişkiden yok oluyorlar.

İlişkilerde kültür farklılıkları da çok önemli günümüzde aile kavramları yavaş yavaş yok olurken, insanların sabırları bu kadar tükenmişken, menfaatler ön plandayken, sevgi için emek vermeyi zaman kaybı olarak görürken, kültürümüz ve değerlerimizden bu kadar uzaklaşmışken, ilişki beklentileri sorumluluk almaktan uzaklaşmışken, yalnızlaşan hayatlar.

Hayat kısa kimin ne zaman ne olacağı belli değil. Covid sonrası aşılar ile oynanan DNA larımız kimimizi hasta ederken yeni nesil de kimliksizlik modasını doğurduğu gibi eylem gücünü de kaybettik.

Sevgiden korkmayın sevilmekten korkmayın.

İyileşmekten korkmayın.

Empati yapmak sizi güçsüz yapmaz.

Bırakın kendinizi birilerine ispatlamaktan zaten bu dünya da var olmanız bir ispat…

Ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın..

Maddi & Manevi kaynaklarınızı paylaştığınızda asıl zenginliğe sahip olacaksınız.

Yeteneklerinizi kolektifle paylaşın herkes yararlansın, bilginizi kendinize saklamayın.

Kalbinizi ve özelinizi kimsenin sizi üzmesine izin verecek kadar açmayın…

Geçmişte ne yaşandıysa yaşansın geçmişe rücu olmuyor. Ruh her şeyi hafızaya alıyor geçmişe takılırsanız hastalanıyorsunuz. Güçlü bir aura ile titreşim alanınızı kısaca ENERJİNİZİ POZiTİFTE tutarsanız her şey değişir.

Bir saati geriye alamıyoruz, anda kalın ileriye bakın... Gelecek sizinle yaşanacak kendinize nasıl bir bahçe hayal ediyorsunuz ? Bahçenize tohum atmak için geç kalmadınız J

Sevgiler…

İnstgram : astrologgamzeersoyler

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