Yeşil Rengin Kültürel Anlamı

Tarih öncesi yıllardan beri yeşil rengin dini , siyasi ve sosyal olaylar dışında insan psikolojisi üzerine olumlu etkileri olmuştur. Tarihte yeşil rengin en önemli yeri İslam Kültürü’dür. Yeşil renk Hristiyanlar dışında birçok toplumda ruhsal yönden insanoğluna huzur vermiştir.

Yunanlılarda heykel sanatında ve mimaride yeşil tonları sıkça kullanılmamıştır, çünkü bazı bilim adamlarının görüşlerine göre ,Yunanlıların yeşil ve mavi renge karşı renk körlüğü olduğu söylenmektedir. Avusturyalı bir göz doktoru 1871 ve 1877’de yayınlanan bir makalede gözün yapısının yüzyıllar boyunca geliştiğini ve Romalılarının gözünün Yunanlılara göre daha gelişmiş olduğunu ifade etmiştir. Birçok insan bu teoriye karşı gelmiştir, hatta bazı bilim adamları Yunanlıların Romalılara göre yeşil rengi daha iyi algıladığını ifade etmişlerdir.

Mısır mitolojisinde yeşil renk her zaman iyi olarak görülmektedir, örneğin doğurganlık , gençlik , büyüme , yenilenme , hastalıklara ve kötü ruhlara karşı zafer anlamlarını taşımaktadır. Mısırlılar, Yakın Doğu , Ortadoğu halkı için yeşil ve mavi renkler kötü güçleri uzak tutan faydalı renklerdir. Cenaze törenleriyle bağlantılı olarak, öteki dünyadaki ölüleri korumaları gerektiğinden yeşilin kendisi cenaze tanrısı Osiris’in rengi , aynı zamanda toprak ve bitki örtüsünün tanrısıdır. Kuran’da sekiz ayette olmak üzere en fazla ismi geçen yeşil renk, bu ayetlerde doğayı , canlılığı , ahengi , süsü , tazeliği ve güzelliği sembolize etmektedir.

Bazı ayetlerde ise cennetin ve cennette giyilecek elbiselerin rengi olarak işaret edilmiştir. 7.yüzyılda Hz. Muhammed ‘in günlük hayatta özellikle yeşil türban bağlaması ve Kabe ‘yi tavaf ederken yeşil bir elbise giymesi ile bu renk Müslümanlar arasında yaygınlaşmaya başlamıştır.

Yeşili çok seven Hz Muhammed savaş zamanlarında cephede siyah ve yeşil elbise giymiştir. Bu yüzden Hz Muhammed döneminden itibaren bu gelenek bozulmayarak , zamanla bütün Müslüman alemini temsil eden ve birleştiren kutsal bir renk olarak benimsenmiştir. Haçlı seferleri sırasında kolaylık olsun diye cephede bütün Müslümanlara yeşil kıyafet giydirmişlerdir. Antik toplumlarda ve Ortaçağ Avrupası'nda yeşil renk olumsuz olarak görülse de , İslamiyet’ de yeşil cennetin , bolluğun , bereketin, zenginliğin, suyun , umudun ve

gençliğin rengi olarak benimsenmiştir. Araştırmacıların ve yazarların çalışmalarına göre Yaz genellikle kırmızı, turuncu veya altın olarak simgelenmektedir, Sonbaharı sarı ve siyah renk temsil etmektedir, Kış mevsimini Beyaz renk simgelemektedir. Aralarında en dikkat çeken ilkbaharın rengi yeşildir.

Yeşil renk insan psikolojisi dışında İslam kültürüyle birlikte siyasi bayrakların renkleri olmuş ,insan yaradılışında ve bilincinde olduğu için evrenin bitişine kadar

olumlu anlamlar içeren renk olarak kalacaktır.