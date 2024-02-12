Kalpler Sadece 14 Şubat’ta mı Birbirine Dokunmalı?

Sevgililer Günü yaklaşıyor anlamını giderek ticarete bırakan bir gün olmaya başlamadı mı?

Pırlanta reklamlarının arttığı dönemde subliminal mesajların bilinç altımıza işlendiği Şubat ayı, erkeklerin kabusu, kadınların vitrin gezdikleri J

Sevgiliden gelen hediye pahalı bir pırlanta, parfüm ya da markalı bir ürün değil ise gerçekten sevilmediğinizi düşündüren bir ticari organizasyon oldu.

Hediyeden başladım sevdiğinize özel düşünülmüş bir hediye (yapabiliyorsan kalbimizin elimizin dokunduğu, küçük ama anlamı kocaman) en değerlisi yoksa git bir AVM’de parasını verdiğin bir ürün satın al çok basit değil mi sizce de?

Hadi gelin biraz Aşk dan bahsedelim.

Aşk hem olumludur, hem olumsuzdur. Karşılığı olan aşk muhteşemdir. Ama karşılığı olup zarar veren aşk toksik ve acı vericidir. Karşılığı olmayan ve umursanmayan aşk ise kara sevdadır. Aşkın da kendi içinde kuralları var. Aşkın da kendisi içinde değerleri vardır.

Tanrısal aşklar; Ferhat’ın Şirin’e duyduğu, Kerem’in Aslı’ya duyduğu, Mevlana’nın Şems’e duyduğu aşklarda inanılmazdır.

Yaşça büyük, yaşça küçük, engelli, sağlam, dul, kadın kadına, erkek erkeğe fark etmez. Aşk aşktır. Aşkta davul dengi dengine değil, kalpler birbiri için atar. Saf sevgide beden mi varmış? Yaşça büyük de olur, yaşça küçük de olur, biri engelli olur, biri sağlam olur, ikisi engelli olur, ikisi sapasağlam olur, ikisi aynı cins olur, ikisi ayrı cins olur. Aşk aşktır.

Aşk varsa yargı yoktur.

Hiçbir ilişki aynı değildir. Her ilişkinin kendi içinde bir ritmi, enerjisi vardır. Kimseye uygun olmak ve kimseden kabul görmek zorunda değildir.

İlişkilerde en büyük tehlike, ilişkileri arkadaşlarımızla paylaşmaya başladığımızda her arkadaş kendi yaşadığı ilişkiyi görmeden, olması gereken yazılı olmayan kurallara göre size yaptığı yorumlar ve sizin de etki altında kalarak ilişkinizin dengesi ile oynamanız.

Bir ilişkiyi sadece siz bilirsiniz aranızdaki saygı, sevgi, kimyayı ritmi size iyi gelen noktaları özeldir. Zaten var ise de sorunlarınız, karakteriniz ve hayata bakışınız bu ilişkiyi sonlandıracaktır.

Aşk; kalplerin birbirine dokunduğu, İki ruhu dengelendiği, uzakta olsa şifa verendir.

Kalbinizin, ruhunuzun ritmine iyi gelen bir aşk hayatınızda olmasını dilerim.

Sevgilerimle,

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