ELLERİ SİHİRLİ KADINLAR

Geçen gün muhteşem yetenekli bir kadınla tanıştım sizinle paylaşmak istedim.

Bir çoğumuzun evinde ve hala Anadolu da pek çok evde tığ, örgü, kanaviçenin sıcaklığı, İplerin güzelliği, tığ ve şişlerin ahenkli ritmi ile büyüyen çocuklar var.

Ben annemin ördüğü kazaklar, ilkokulda önlüğüm için yakama yaptığı dantel örgü ile okula gidişimi, yazın merserize ipler kışın yünlü iplerin renklerine hayran olduğum kazak ve hırkalarımı giydiğimde annemin sıcaklığını onun gücünü içimde hissettiğimi, bir çok örgü çeşidini olduğunu öğrendiğim zaman hayrete düştüğüm zamanlarımı dün gibi hatırlarım.

El emeği, göz nurunun yanına sevgi, yetenek ve renklerin birleştiği her şey muazzam özeldir.

Hülya Hanımla tanıştığımda yaptığı işlerin muazzam sabrına, matematik zekâsına, tertip ve düzenine hayran kaldım.

Yetenek bir irin gibidir. İçinizde tutarsanız hasta olursunuz bu irini dışarı çıkartmak ve yeteneklerinizden bir çok kişiye bir çok kalbine dokunmak hem sizi hem de çevrenizi şifalandırır.

Çok iyi el örüsü çok iyi yemek yapan çok iyi dikiş diken hanımlar yeteneklerinizi paylaşın, ,kolektifin ve bizim kültürümüzün size ihtiyacı var.

Yeni nesillere, Türk kültürünün parçası olan örgü, dantel, Türk mutfağını unutturmamamız gerektiğine inanıyorum.

Ata genlerimiz de bu yetenekler var Hülya hanım gibi bu işi aşkla yapan her kadınımıza destek olmalıyız. @kukaoyuncak,@azpişmişhayaller instagram hesabından takip edebilirsiniz. Bebeğinizin uyku arkadaşı sevgi ile yapılan bir kuka neden olmasın.

Bir yazıda söyle diyordu; neden dışarda yediğimiz yemek ile evde yapılan yemek aynı değil, restoran da yemekler hızlı ve mutsuz çalışanlar tarafından yapıldığı için yemeklere enerjileri yansıyor, evde yapılan yemekler sevgi ile yapıldığı için yemekten sonra sizi rahatsız etmediğini vurgulamıştı ki ;

Evde aşkla yapılan el emeği, hiçbir şey dışardan alınan ürüne benzemiyor, çünkü enerjilerini üstümüze alıyoruz.

Çok sevdiğim bir mitolojiyi paylaşmak istiyorum. Athena Zeka Sanat strateji ilham ve barış tanrıçasıdır, insanların bu özel yeteneğini kıskanmış

Atehane ile Araknenin hikayesi

Arakne nin Örümcek Oluşu ????

Athena insanların yaptığı bütün sanatların ve işlemelerin özellikle ince nakışların ögülerin, işlemelerin koruyucusudur???? Derler ki Lidya da güzel bir kız olan Arakne graf işlemekte oya yapmakta o kadar ileri gitmiş ki uzak yerlerden bile onu işleme yaparken izlemeye gelirlermiş????

Birgün periler Arakneye bu kadar güzel işlemeyi sana zeka tanrıçası mi öğretti diye sormuşlar

Arakne da kim benimle boy ölçüşe bilir ben Athenayı bile geride bırakırım diye karşılık vermiş

Bunu duyan Athena beyaz saçlı yaşlı bir kadının vücuduna bürünerek Araknenin yanına gelmiş “kızım ihtiyarlık insana yalnız kader ve üzüntü getirmez tecrübe de getirir öğütlerini yabana atma evet sen sanatında çok ileri gitmiş muaffak olmuş bir kızsın ,herkes seni ,faniye kadınları ,kızları geçebilirsin fakat bir tanrıçanın kudretinin sanatı her şeyin üstündedir ,kendini bu kadar büyük görme “ demiş

Arakne “ ben gurura kapılmıyorum kendimi büyük görmüyorum ben hakikati söylüyorum isterse Athena gelsin ben onunla her türlü yarışa girerim demiş

Athena bunu duyunca geldim buradayım yarışalım demiş ve ikisi yanyana oturup başlamış nakış işlemeye başlamışlar o kadar çok işler ki Athena sonunda Araknenin el işçiliğinde hiçbir kusuru bulamamış buna bir türlü büsbütün kızmış ve ona kıskanmış kızın istediği parçayı elinden almış buruşturmuş ve atmış ????

Bu duruma çok üzülen Arakne kendini asmak istemiş

Athena ona acımış ve kaderini değiştirmiş sen ölmeyeceksin yaşayacaksın fakat benimle boy ölçüştüğün için hayatın her zaman ağ üstünde asılı geçecektir diyerek

Arakneyi örümcek yapmış???????????? aslında evlerimizin köşelerinde gördüğümüz mahcup ve sessiz örümceğin güzel bir kız olduğunu düşünmek ne kadarda kalbe dokuyor değil mi…..

Biz kadınlar karşınızdaki kim olursa olsun ayakları üstünde duran savaşçı kadınlarız. Alin teri, el emeği yaptığı işe sevgisini katan her kadın çok değerli.

Sevgiler

İnstgram : astrologgamzeersoyler

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