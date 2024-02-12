  1. Anasayfa
  2. Yazar Yazıları
  3. GÖKKUŞAĞIYLA MUTLULUK VE YAŞAM
M.ALTAY TÜTÜNCÜ

M.ALTAY TÜTÜNCÜ

GÖKKUŞAĞIYLA MUTLULUK VE YAŞAM

Yayınlanma:

Sevgili okurlar,

Hava olaylarında yağmurların bulutlarda sis kümeleriyle karşılaşmasıyla oluşan" Gökkuşağı",yeryüzünde zaman zaman bulutlarda rengarenk görüntüsüyle farklı bir ahenk ve güzellik göstermektedir.Her bir rengi ayrı bir anlam çağrıştıran gökkuşağının beyazı temizliği,saflığı,kırmızısı aşkı,heyecanı,sarısı sevinci,coşkuyu,yeşili bitkiyi,yaprağı,mavisi bilgeliği,gökyüzünün ve denizin havalı ahengini,laciverti ciddiyeti,moru ayrı bir havasını yansıtmaktadır.

Gözlemlerken bile rengarenk görüntüsüyle insanı ayrı bir hayal dünyasına götüren gökkuşağı,her göründüğü köy,kasaba,şehir yerleşimi bulutlarının üzerinde de sadece insanları değil,doğayı ve diğer canlıları,hatta mimari güzellikleri ve yerleşim yapılarını etkileyen özellikleriyle ayrı bir görkemliğe sahiptir.Böyle bir görüntüyle ve etkileyiciklikle karşılaşmak için Gökkuşağı görülebilecek mevsimleri,saat dilimlerini takip etmekte ayrı bir hobi,eğlence ve yaşama sevinci olsa gerek...

Doğanın,İnsanlığın,yeryüzünün bütün güzelliklerini yaşamanız dileğiyle...

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
M.ALTAY TÜTÜNCÜ Arşivi
SON YAZILAR
MediaMarkt'ta Dev Kampanya: 10.000 TL Üzeri Alışverişlere 600 TL Hediye!
MediaMarkt'ta Dev Kampanya: 10.000 TL Üzeri Alışverişlere 600 TL Hediye!
Togg T10X İle Yeni Bir Sürüş Deneyimi Başlıyor
Togg T10X İle Yeni Bir Sürüş Deneyimi Başlıyor
Yeni Volkswagen T-Cross: Yeni Volkswagen T-Cross: Teknolojik ve Konforlu Bir Sürüş Deneyimi! Yeni Volkswagen T-Cross Fiyatı
Yeni Volkswagen T-Cross: Yeni Volkswagen T-Cross: Teknolojik ve Konforlu Bir Sürüş Deneyimi! Yeni Volkswagen T-Cross Fiyatı
Fitre Bedeli Açıklandı: Diyanet Başkanlığı 2024 Yılı Fitre Bedelini Açıkladı
Fitre Bedeli Açıklandı: Diyanet Başkanlığı 2024 Yılı Fitre Bedelini Açıkladı