GÖKKUŞAĞIYLA MUTLULUK VE YAŞAM

Sevgili okurlar,

Hava olaylarında yağmurların bulutlarda sis kümeleriyle karşılaşmasıyla oluşan" Gökkuşağı",yeryüzünde zaman zaman bulutlarda rengarenk görüntüsüyle farklı bir ahenk ve güzellik göstermektedir.Her bir rengi ayrı bir anlam çağrıştıran gökkuşağının beyazı temizliği,saflığı,kırmızısı aşkı,heyecanı,sarısı sevinci,coşkuyu,yeşili bitkiyi,yaprağı,mavisi bilgeliği,gökyüzünün ve denizin havalı ahengini,laciverti ciddiyeti,moru ayrı bir havasını yansıtmaktadır.

Gözlemlerken bile rengarenk görüntüsüyle insanı ayrı bir hayal dünyasına götüren gökkuşağı,her göründüğü köy,kasaba,şehir yerleşimi bulutlarının üzerinde de sadece insanları değil,doğayı ve diğer canlıları,hatta mimari güzellikleri ve yerleşim yapılarını etkileyen özellikleriyle ayrı bir görkemliğe sahiptir.Böyle bir görüntüyle ve etkileyiciklikle karşılaşmak için Gökkuşağı görülebilecek mevsimleri,saat dilimlerini takip etmekte ayrı bir hobi,eğlence ve yaşama sevinci olsa gerek...

Doğanın,İnsanlığın,yeryüzünün bütün güzelliklerini yaşamanız dileğiyle...

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...