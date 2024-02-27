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CEVDET TÜTÜNCÜ

CEVDET TÜTÜNCÜ

İSTANBUL’a YAKIŞAN

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Sevgili dostlar, İstanbul’un deniz yoluyla Dünyaya açılan kapısı Karaköy Rıhtımı 1843 yılında kurulan ve adı Fevaid-i Osmaniye olan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş tarafından gemilerin yükleme ve boşaltma yeri olarak kullandığı yalnızca bir rıhtım olarak hizmet vermekteyken, 1892 yılındaki düzenleme ve inşa ile liman hüviyetine bürünmüştür.

Zaman içinde giderek artan ihtiyaçlara cevap vermemesi ve İstanbul’a yakışan bir limana ihtiyaç duyulması nedeniyle o zamanki Genel Müdür Sayın Erkan ARIKAN tarafından GALATAPORT ismi ve fikri ortaya atıldığında tarihler 2001 yılını gösteriyordu.

1.2 km. uzunluğa sahip olan rıhtımın, İstanbul’un modern yüzünü yansıtması için yeterli verimliliğe ve estetiğe ihtiyaç duyulan çalışmalar dünyanın sayılı projelerinden birisidir.

Kuzeyde Karadeniz, güneyde Ege ve Akdenizi’de aşarak Cruise turizmi alanında İspanya’nın Barcelona Limanı ile yarışan Galataport günümüzün olanaklarıyla estetik ve hizmetin birleştiği özenli bir tesis.

İçerisinde yer alan ve uzun yıllar kaderine terk edilmiş durumdaki 19. yy ikinci yarısında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Tophane ( Nusretiye ) Saat Kulesinin ilk projede öngörüldüğü üzere aslına sadık kalınarak restore edilmesi uygulamanın estetiği açısından artı güzellik sunuyor.

Gümrük sahası olması nedeniyle yolcu olmayanlara yıllardan beri kapalı bulunan sahil şeridinin açılması, hizmetin insanlara yansıtılması açısından da ayrı bir önem arz etmekte.

Değerli okurlar, Galataport şu andaki haliyle böyle bir projenin ileri görüşlü fikir olarak ortaya atılmasının ne denli isabetli olduğunu ortaya koymakta ve Fransa İmparatoru Napoleon Bonaparte’ın (1769 – 1821 ) “ Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu “ sözüyle bağdaşan, kadim şehrin taşıdığı üne layık önemle ortaya çıkmış olan bir uygulamadır.

Ülkemize kazandırılan ve Cruse gemileriyle gelen turistlere şehrin etkileyici muhteşem görüntüsünün gözler önüne serildiği böylesi bir konumun tek kelimeyle ve tam anlamıyla değerlendirildiği başka bir örneğe rastlamak zor…

İstanbul’a yakışan böyle bir tesisin kazandırılmasına emeği geçen herkesi unutulmayanlar arşivine not ettik.

Her kuruluşun başında özveriyle çalışan, sevgi ve şefkatle personelini bağrına basan bir yöneticinin olması dileğimizi de kalbimize not ettik…

Not ettik ki her güzel eser, başka yeni güzel eserlerin de ortaya çıkmasına vesile olsun.

Esen kalın.

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CEVDET TÜTÜNCÜ Arşivi

ÜLKEM

 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:22
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