Gülmek , ağlamakla beraber duygularını yazıya dökerek ifade edebilmek insanların en büyük özellikleri arasında yer almakla aynı zamanda edebi eserlerin ortaya çıkmasına da zemin hazırlamış ve bu yönde yüzyıllardan beri pek çok yazara ilham vermiştir.

Değil mi ki, hisleri yazıya dökmek ve satırlar arasında gezinirken okuyucuya anlaşılır ölçüde tercüman olarak bağ kurmak, duygu seliyle harmanlamak ve sunmak mümkün olabilsin. Duyguları, hayalleri, yaşantıları ve bakış açılarını etkileyerek farklılaştıran olumlu ve olumsuz bütün olayları mısralarımızla ifade etmemizi sağlayan şiirlerimiz, toplumumuzun her kesimine , her yaşta ve cinsiyette insanlarımıza seslenme özelliğinden dolayı ebediyen değerini koruyarak, yaşanan duyguları yansıtmaya, farklılaşmaya ve kendini yenilemeye devam edecektir.

Az şey değildir…

Günleri geceleri kovalayan ifade ve başarı duygusu gelip çattığında saniyeleri, dakikaları alt üst eden bir çabanın içinde olmak hem zevkli, zevkli olduğu kadar da yıpratıcıdır.

Ancak okuyucuya sunmak duygusu bütün olumsuzlukları siler süpürür.

Dolayısıyla öncelikle geleceğin usta kalem yazarları olabilecek yeteneklerini taşıyan öğrencilerime rehber olacağını ve kendinde anlam bulabileceğine, yaşantısını gözlemleyebileceğine inandığım şiir sevenlerimize hitap edeceğini düşünerek kendi duygularımla kalemime aldığım bu eserim, farklı duygularla şiir zevklerine hitap etmeye ve insan hayatını etkileyebilecek anlamlı dizelerin yazılmasına kaynaklık edecektir.

Okuyucularıma keyifle okuyabilecekleri bir eser sunmuş olabilmemin sevincini yaşamak isterim.

Sevgilerimle…

Mutlu kalın…

M. Altay TÜTÜNCÜ

Sevgili dostlar, yukarıdaki satırlar Müzik Öğretmeni, Sosyolog ve Gazeteci Yazar olan M. Altay TÜTÜNCÜ’nün bu alanlarda ne denli başarılı olduğunu ortaya koyan ve yeni yayımlanan “ SEVGİM ESERİMDİR ” isimli şiir kitabının önsözünden alınmıştır.

Aklından geçeni ve duygularını yazıya dökerek ifade edebilmek, sosyal yaşamı dizayn eden başarıyla doğru orantılıdır..

Tarihe ve kütüphane raflarına böylesi yazılı eserler bırakmak ta usta kalem işidir.

Vesselam..

Tebriklerimizi sunuyor, yeni güzel eserlerle devamını diliyoruz.

Esen kalın.