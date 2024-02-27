Migranti Konseri: Kültürel Çeşitliliğin Buluşma Noktası

22 Şubat 2024 tarihinde İtalyan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Migranti konseri, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Filomena De Pasquale ve Giorgio Albiani'nin ustalıklarını bir araya getirerek ortaya koydukları müzikal performans, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatarak, müziğin sınırlarını zorlayan bir performans sergiledi. İstanbul İtalyan Kültür Enstitüsü ve NeoArtGallery Kültür Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşen küratörlüğünü Giorgio Bertozzi ve Ferdan Yusufi üstlendiği konser, Casa d'Italia'nın Sala Teatro'sunda müzikseverlerle buluştu.

Filomena De Pasquale ve Giorgio Albiani'nin müzik kariyerleri, sanatseverlere benzersiz ve çapraz bir müzikal deneyim sunmak için bir araya geldi özel etkinlikte, dinleyiciler farklı müzik kültürlerini bir arada deneyimleyerek unutulmaz bir gece geçirdiler. Etkinlik programında; Celso Machado, Laurent Boutros, H. Villa Lobos, Roberto Rossi, Jacques Ibert, Francesco Santucci ve A. Piazzolla gibi ünlü sanatçıların eserleri yer aldı.

Counterpoint DUO, klasik ve popüler müziğin farklı tınılarını bir araya getirerek dinleyicilere duygusal ve duyusal bir yolculuk vaat ediyor.

Aslen Puglia'lı bir flütçü olan Filomena De Pasquale, Maestro Laurent Masi'nin rehberliğinde Foggia Konservatuarı'ndan mezun olmuş. Harika bir kariyere sahip olması onu solist olarak ve oda topluluklarında performans sergilemesine, ulusal yarışmalara katılmasına ve Lucio Dalla gibi kaliteli sanatçılarla işbirliği yapmasını sağlamış. Filomena De Pasquale'nin müzik araştırmalarına olan bağlılığı caza da uzanıyor, kişisel repertuarını bir sanatçı.

Gitarist ve sanat yönetmeni Giorgio Albiani, Modena'daki Liceo Musicale Pareggiato'dan en iyi notlarla mezun olmuş ve çalışmalarına Paris'teki Ecole Normale de Musique'de devam etmiş. Solo kariyeri, ünlü topluluklarla ve uluslararası üne sahip senfoni orkestralarıyla işbirliği yaparak onu dünya çapında prestijli sahnelere taşımış. Tiyatro müzikleri besteleyen ve prestijli müzik kurumlarındaki öğretmenlik yapmaya kadar uzanan çok yönlü bir sanatçı.

Migranti konseri, sadece müziğin evrensel diliyle değil, aynı zamanda sanatçıların farklı müzikal kökenlerini bir araya getirerek kültürel çeşitliliği sahip bir platform oluşturdu. Bu etkinlik, sanatın birleştirici gücünü vurgulayarak dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı ve müzikseverlere zengin bir müzikal mirasın tadını çıkarma fırsatı sundu.

Sanat ve sevgiyle kalın…