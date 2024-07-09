SPOR, TAKTİK ve KURNAZLIK

Sevgili dostlar, herhangi bir konuda taktik uygulayarak veya ilgili konuyu kurnazlıkla halletmeye çalışmanın arasında çok büyük fark var. Taktik, bilgi ve deneyim sonucunda müthiş bir başarıyı ortaya koyarken, kurnazlık ise bilgisizlik sonucunda kestirmeden gidileceği düşüncesiyle beceriksizliği ortaya koyan uçurumlar boyutunda fark olmaktadır.

Kestirmeden gitmek, yıllarını okul sıralarında dirsek çürütenlere karşı haksızlığı ortaya koyarken, bilimle haşır neşir olarak kitap, dergi ve gazete sayfaları arasında zamanını harcayanlara karşı da bir nebze bile olumluluğu ve başarıyı ortaya koyamaz.

Boş vermişlik, nemelazımcılık çevreye karşı duyarsızlık ve olumsuzluğu ortaya koyduğu gibi en büyük tahribatı, kendi ailemiz içinde yeni yetişmeye başlayan çocuklarımızın üzerinde meydana getirmektedir. Çünkü yeni yetişen her çocuk önünde giden büyüklerini örnek alarak ve ona özenerek kendine çizeceği yolu beliler..

Büyükler, aile içinde ve çevrede arkasından gelen çocuk ve gençlerin yetişmesinde, hal ve hareketlerinde rol model olarak yer alırlar.

O halde bilgi ve genel kültür eksikliklerimizi bu günden tezi yok telafi ederek, geçen zamanı yeniden kazanmak sorumluluğumuzu aklımızdan çıkarmayalım.

Bocalamak, çok değerli olan zamanın boşuna harcanmasından başka bir şeye yaramaz..

Değerli okurlar, bilgi, iyi niyet ve hoşgörü hayatın anlam bulabileceği en temel ilkelerdir..

Bunun dışında kestirmeden giderek sonuca ulaşmaya çalışanlar geçici sürelerle bir takım şeyler elde etseler de, sonuç hep hayal kırıklığı ve sanmak olmuştur.. Üstelik elde edilen de hep şaibe ve kara leke başlığıyla anılır.

Dolambaçlı yolları kullanarak etraftan dolaşmayı yeğleyenlere karşı, bilgi dağarcığı dolu, kendinden emin “ Hodri meydan “ diyenler hep olacaktır.

Bu çerçevede bütün Dünyada yankılar uyandıran spor karşılaşmaları da bilgi, taktik ve özveriyi gerekli kılan, üst seviyede kalite arz eden uğraşlar olarak cazibesini muhafaza etmekte..

Spor müsabakaları bakımından zengin bir yıl olan 2024 senesinde Voleybol Milletler Liginin ardından, Avrupa Futbol Şampiyonası da bizim açımızdan geçip gitti..

Önümüzdeki Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda taktik veya kurnazlığın neler getirip neler götürdüklerini hep birlikte göreceğiz..

Ülkeme başarılar diliyorum..

Esen kalın.