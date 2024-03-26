MAHALLİ ve YEREL

Sevgili dostlar, kadınlara da seçme ve seçilme hakkının tanındığı Türkiye’de ilk çok partili yerel seçim 1930 yılında yapıldı.

Ermeniler tarafından şehit edilen Çıldır Kaymakamı Ersisli Arslan Bey’in kızı Sadiye Hanım ( Sadiye ARDAHAN 1897-1951 ) Artvin Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Beldesi’nin Belediye Başkanı ilk kadın olarak tarihlere geçmiştir.

1950 yılında yapılan yerel seçimlerde ise Demokrat Partiden adaylığını koyarak ilk Mersin il kadın belediye başkanı öğretmen Fatma Müfide İLHAN ( 1911 – 1996 ), Mareşal Mustafa Fevzi ÇAKMAK’ın (1876 – 1950 ) kardeşi Çanakkale Conkbayır’da şehit olan Üsteğmen Mehmet Nazif ÇAKMAK’ın (1889 – 1915 ) kızıdır.

O günlerden, bu günlere gelindiğinde 2023 yılı Mayıs Ayında yapılan genel seçimlerin ardından önümüzdeki 31.Mart.2024 Pazar Günü yapılacak olan yerel seçimler, afiş ve propaganda cümbüşüne bürünerek parti ve adayların kıyasıya yarışına sahne olmakta.

Birbirini kötüleyerek yerden yere vuranlarla, en dürüst benim iddiasında bulunarak kendisini ifade etmeye çalışanların arenasında ipi göğüsleyerek zafere ulaşmak hayli zor görünüyor.

Belediye başkanı olmak güzel ama,

İşin sonunda ne de olsa başarılı ya da başarısız tarihe geçmek var !

Geçmiş yıllara bakınca belediye başkanlığı yaptığı şehrin yollarına, geçitlerine. köprülerine adının verilmiş olması boşuna olmasa gerek..

Aynı şekilde adının hiç anılmaması da ayrı bir marifet !

Hiç kimse “Ayranım ekşi “ demez. Herkes kendi yapacağı işlerin ne denli mükemmel olduğundan dem vurmakla yükümlü sayar kendisini.

Öyle söyler,

Bizlere de seçmen olarak sandığın başına gittiğimizde değerlendirmek düşer..

Esen kalın.