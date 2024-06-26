ÜLKEMİZDE BAYRAM

Sevgili dostlar, çocuğunun olmaması üzerine, bir çocuğunun olması halinde onu Allah (CC) yolunda kurban edeceğini vadeden Hz. İbrahim Peygamber’in bu duası, dileği kabul edilmeseydi bizler şimdi Kurban Bayramını bilmediğimiz gibi, Cenab-ı Allah’a karşı tabi olduğumuz imtihanlardan da başarıyla geçmemizin ne anlama geldiğini kavrayamayacaktık.

Duası ve dileği kabul edilerek çocuk sahibi olduğunda ve çocuğu biraz büyüdüğünde Hz. İbrahim Peygambere, rüyasında çocuğunu kurban ederek Allah’a (CC) olan vadini yerine getirmesi gerektiği hatırlatılır. Rüyasında kendisine vahiy edileni çocuğuna anlatan Hz. İbrahim Peygamber, şüphe götürmeyecek şekilde tam bir teslimiyetle oğlu İsmail’den “Babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.” cevabıyla karşılanmıştır.

Bu konu Kur’an-ı Kerim’de ( Saffat;107 ) mealen “ Biz (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık.” şeklinde ifade edilmektedir.

Hz. İbrahim, Allah’a (CC) verdiği sözünde durmak için oğlu İsmail’i kurban etmek üzere harekete geçtiğinde, oğluyla birlikte büyük bir imtihandan başarılı olarak geçmişler ve İsmail’in canı bağışlanarak onun yerine kurban edilmek üzere kendilerine bir koç gönderilmiştir.

İslam Dininin beş şartından birisi olan hac ibadetinin yapıldığı ve Hicri Takvime göre Zilhicce Ayının 10. Günü gerçekleşen bu olay her yıl aynı günde Kurban Bayramı olarak kutlanmaktadır. ( YENİGÜN , Cevdet TÜTÜNCÜ - 20.07.2021 )

Değerli okurlar, kurban kesmek ve Cenabı Allah’a olan ibadetlerimizi yerine getirmek çok güzel ancak, ne yazık ki eline bıçağı, satırı alan herkesin kendisini kasap sandığı uygulama sırasında ortaya çıkan pek çok olumsuz görüntülerin ülkemize yakışmadığını belirtelim!

Kurban Bayramı’nın 1. Gününde Türkiye’de 16.000 kişinin kurban keseyim derken kendisini kestiği ve yaralanarak hastanelerin acil servislerine gittiği haberlerde yer almaktadır!

Kendisini kurban kesmekle görevli addedenlerin bu konuda eğitim alıp almadıkları, dolayısıyla herhangi bir sertifikaya sahip olup olmadıkları belli olmadığı gibi yolların kenarında, boş alanlarda olumsuz pek çok görüntülerin dünya medyasında yer alarak ülkemizin imajına zarar verdiğini yazmak durumundayız.

Bazı özel sektörler bayramdan önce sipariş ve ödemelerini alarak hiçbir olumsuzluğa yer vermeden kurbanları kolilerin içinde kesilmiş, temizlenmiş hazır halde sahiplerine teslim edebiliyorsa bunun devlet eliyle yapılmasının zor olmayacağı kanaatindeyiz.

Dolayısıyla hiç olmazsa bundan sonra her aklına esenin, aklına estiği yerde ve kendisini görevli sayarak kurban kesmesinin yasaklanması, bu işlemin çıkarılacak kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve yalnızca tam teşekküllü mezbahalarda ehil görevliler tarafından yapılmasına yönelik tedbirlerin alınıp, kurban etlerinin koliler içerisinde sahiplerine teslim edilerek plan ve hijyenin ülkemizde elbette çok kolay olduğunu ortaya koymalıyız..

Yeni bayramlarda buluşmak üzere..

Esen kalın.