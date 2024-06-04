Sevgili dostlar, bir insanın ilkokul birinci sınıfa başlamasından itibaren normal bir eğitim süresini ( İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite ) tamamlaması yaklaşık onyedi yıl sürmektedir. Yani normal olarak bir insan ömrünün neredeyse dörtte biri !.

Bu süre içinde karşılaştığı olayları, eğer varsa maddi zorlukları göz önüne alacak olursak, böyle bir eğitimin, dışarıdan bakıp anladığını sanmanın ötesinde, insana mal oluşunun ne denli zor ve meşakkatli olduğunu ancak o süreyi yaşayanlar bilir. Ama değil mi ki sonunda ideal var mücadele eder ve katlanır..

O sürenin sonunda ne mi olur ?

İnsan müspet bilimleri zaten öğrenir de onun ötesinde, toplumun içinde sosyal yaşantısını dizayn ederken ne olduğunu ve ne olması gerektiğini öğrenir, kavrar kendine biçtiği rol ile düzgün bir yolda yürümenin erdemliğini ortaya koyar… Düşünür, araştırır iyi ve doğru olanları süzgeçten geçirerek kendisine ve çevresine iyi bir birey olmanın örneklerini sunarken insanların rahatsız ve mutsuz olmalarına sebep olmaz.

Hatta ve hatta bu konularda eksiği olanlara da bazen çok büyük kötülüklerle karşılaşmak pahasına öğretmeye, eğitmeye çalışır. Yani yalnızca bilgiyi değil sorumluluk duygusuyla kendinden fedakarlık yapmanın da bir nevi görevi olduğunu öğrenir.

Bilmek öğrenmek isteyen için bunlar çok şey ifade eder.

Bilmek, öğrenmek istemeyen için elbette pek bir anlam ifade etmez !

Okul, öğretmen !.

Çevreyi rahatsız etmeden yaşamak için gerekli olan görgü kuralları ne ?.

Hiç olmazsa kendi çocuğuna öğretmek için tarih ne, coğrafya ne, matematik, fizik, kimya nedir ?!.

Yenir mi, içilir mi ?!.

Mimarlardan, mühendislerden dolayısıyla statik hesaptan bihaber olmakla, bir binanın kolonlarını kesmenin yaratacağı korkunç sonuçlar nelerdir ?!

Çevresini rahatsız etmek bir yana, kanunları bir tarafa bırakarak kendi adaletini kendisi sağlamak için bireysel silahlanmaya hizmet ruhsatsız silahların kaçı kaç kuruş ?!.

Topluma boş vermenin, aslında kendisine boş verdiğini anlaması yaşlılığında bile olanaklı değilken bir de üstelik başkalarından saygı ve sevgi beklemesine ne demeli ?

Hiçbir şey demeyelim ayıp olur !

Esen kalın.