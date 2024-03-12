YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU

Sevgili dostlar, Yüce Allah Kur’an-ı Kerim Alak Suresi “ Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku ! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini O öğretti. “ diye vahyettiği 1-5. Ayetlerde yaratılmışların en üstünü ve en mükemmeli olan insanı ve onun Dünya hayatıyla ilgili kıstaslarını yalnızca birkaç cümleyle anlatmış, ancak bütün kainatı dolduracak genişlikte bir ikaz ve anlamla öğretide bulunur.

Görünüşte hayatın temelinde ne ve nasıl olduğunu, o halde bu temel üzerinde nereye varılması gerektiğini kısaca anlattığını zannettiğimiz bu ikaz ile yönlendirmeyi açıklamaya çalıştığımızda yine de kainatın, yer ve zamanın yetmediğini görürüz.

Yalnızca “ Oku ” kelimesinin bile tek başına işte bu kainatı ve hayatı bilmek ve öğrenmekle ne denli derin anlamlar ifade ettiğini anlatmaya güç yetmiyor ki, bırakın kainatı, dünyamız ve yaşantımızla ilgili bilmediğimiz, aksadığımız pek çok şeyin mevcudiyetini anlamaya çalışıyoruz.

Bu anlayışla yönlenmek, yönlenirken de hata yapmamakla ikaz olunuyoruz. Kalem ve yazmak bu manada anlatılmak istenenin binlercesinden yalnızca birisidir. Yazmakla unutmamanın, öğrenileni unutmamakla ise hata yapmamanın öneminden bahsedilerek okumanın yani ilmin her şeyin temeli olduğu ortaya konulmaktadır.

Yüce Yaratan ilim ve kerem sahibidir. İlmiyle, keremiyle yani lütuf ve ihsanıyla insanı yarattığında bu müthiş varlığın Dünya hayatının zevk ve eğlencesine, kötülüklere dalıp gerçeklerden uzaklaşmaması için peygamberler ve kitaplar göndererek ikaz etmesi, yarattığı kullarını çaresizlikle baş başa bırakmamak içindir.

Her emir, yeni ve güzel kapılar açan öğretileri ilahi bir kudretle biz kullarına sunarken, aynı zamanda Yüce Allah’ın kullarına olan sevgi ve ilgisini ortaya koyar. Dualarımıza icabet etmesi, karşılık vermesi ve kabul etmesi bundandır.

Dualarımızla baş başa bırakan günleri ve geceleri tebliğ etmesi de bundandır.

En güzel tebliğlerinden olan Ramazan’ı ve Orucu emretmesi de bundandır.

Ramazan hepimize sağlıklı, hayırlı, uğurlu, bereketli, sevinçli, huzurlu olsun. Oruçlarımız, dua ve ibadetlerimiz makbul ve kabul olsun.

Esen kalın.