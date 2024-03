İNSANLIĞIN GAZZE İLE İMTİHANI

Dünya durdukça, "Hak-Batıl, İhya-İmha, İyilik-Kötülük, Adalet-Zulüm, Yapıcılık-Yıkıcılık mücadelesi her zaman devam edecektir. Her Müslüman, Eşref'i Mahluk olan her insan, İzan sahibi herkes, bu mücadelede tarafını, (Hak, İhya, İyilik, Adalet ve yapıcılık)tan yana belirlemelidir. Maddi ve Manevi imkânlar harekete geçirilmek suretiyle, (imha, batıl, Kötülük, zulüm ve yıkıcılık ortadan kaldırılmalıdır. Böylelikle İNSANLIĞA dokunması muhtemel ZARARLARIN önüne geçilmelidir.

2023 yılının 10.Ayından beri, GAZZENİN sakinleri güçlü iman ve sabır sahibi kardeşlerimize yapılan her türlü insanlık dışı ZALİMLİKLER, Tam bir SOYKIRIM hareketine dönüşmüş şekilde devam etmektedir.35 binden fazla kardeşimiz, yarıdan fazlası çocuk olmak üzere şehit edilmiştir. Evleri başlarına yıkılmış kardeşlerimiz kendilerine sığınak yaptıkları yerlerde bile vicdansızca bombalanmaktadırlar. ABD ve Batı ve Onların dostları Devlet yöneticiler bir taraftan timsah gözyaşları döker görünür hallere bürünerek, bir taraftan da Oradaki insanların binde beşine yetmeyecek havadan insanı yardım paketleri atıyorlar. Çoğuda ya denize düşüyor yada açılmayan paraşütlerle kayboluyor. Yapılan ve yapılmakta olan bunca ZALİMLİKLERİN ortakları ve AKTÖRLERİ: başta AMERİKA, Sinsi İNGİLTERE, BATI Dünyasının çoğu, Onların etrafındaki KORKAK Devletler ve TOPLUMLARDIR. İcra faaliyeti rolünde ise, Yukarıdaki Devletlerden her türlü yardımı yanına alan AZILI KATİL, İnsanlık düşmanı, merhamet duygusundan yoksun, Bir takım aslı astarı olmayan dini terimler dayanaklı uydurmaların, bu bizim savaşımızdır diyerek Saldırıya geçen, Siyonist İsrail, Yahudilerin büyük çoğunluğudur.

Maalesef İnsanlık tarihinin görmediği 12 yüzlülük yaşanmaktadır Gazze’de. Çaresizlik içerisinde açlıktan ölmemek için atılan yardım paketlerine koşanlar bile bombalanıyor. Ama hiç unutulmasın ki, bir söz vardır. “Keser döner sap döner, gün olur hesap döner.” O günün gelmesi yakındır inşallah. O gün bu ZALİMLERİN hepsinden bu hesap mutlaka sorulacaktır. Bu gün Yapılanları yanında kâr kabul edenler, nasıl bir zifiri karanlığa düştüklerini gördükleri zaman, tarifi imkansız çektirdikleri acıları kendileri de yaşayacaklardır.

İnşallah haftaya makaleye devam edeceğiz.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Grb.K.S.