Sanatta, Çevrim Dışı Zamanlar…

Geçtiğimiz hafta sonu çok keyifli bir sergi projesi İstanbullu sanat izleyicisiyle buluştu. Yeni Nesil Sanat Grubu, “Çevrim Dışı Zamanlar” isimli sergisi 23 Mart 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi’nde açılan sergi, 6 Nisan 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide yer alan sanatçılar; Ağır Uğur Uludağ, Beşir Bayar, Büşra Aktekinoğlu Babat, Gülistan Kaya, Günsu Saraçoğlu, Kübra Akbulut Tarım, Mahmut Özdemir, Mehmet Babat, Tuğba Küçükbahar, Zeynep Köklüce ortak manifestolarında sanatseverlere güçlü bir mesaj iletti.

Sanatçılar, modern çağın sancılı insanlarının büyük çaresizliğinin “Çevrim Dışı” olmak olduğunu belirttiler. Günümüzde yapay hayatın etkisiyle bağların koptuğu, eski gönderilere hapsolmuş bir ekranda durmaksızın yüklenen mutsuzluğun adının “Çevrim Dışı” olduğuna dikkat çektiler. Hayatımızda birçok şeyin onsuz olamayacağı bir çağda, bazen “Çevrim Dışı” olmanın bir tercih olabileceğini vurguladılar.

Modern çağın estetik olmayan yapısında sanatçının nasıl “Çevrim İçi” olabileceğini sorgulayan sanatçılar, tuval ve boyaların dijitalleşmiş evrende tarihi önemini koruduğunu belirttiler. “Çevrim Dışı Zamanlar” sergisinde, sanatçılar tuvallerinin başında kendi gerçekliklerini yansıtarak, izleyenlerin özgün bir deneyim yaşamalarını hedeflediklerini ifade ettiler. İzleyiciyi sadece seyreden değil, aynı zamanda düşünen ve yorumlayan bir katılımcı olmaya davet ettiklerini belirttiler.

Yeni Nesil Sanat Grubu, Evrim Sanat Galerisi çatısı altında gerçekleştirdiği “Çevrim Dışı Zamanlar” sergisi ile izleyicilere zihinsel bir deneyim yaşatmayı amaçlamaktadır. Sergiyi ziyaret eden herkesin, hiçbir bağlantı sorunu yaşamadan ve çevrim dışı kalmadan sanatın gücünü hissetmelerini garanti etmektedir.

Eğer siz de farklı bir sanat deneyimi yaşamak istiyorsanız, Yeni Nesil Sanat Grubu tarafından düzenlenen “Çevrim Dışı Zamanlar” sergisini kaçırmayın. Evrim Sanat Galerisi’nde 6 Nisan 2024 tarihine kadar sergiyi ziyaret edebilirsiniz.

Sanat ve sevgiyle kalın…